Safari sur iOS 17 : toutes les nouveautés qui arriveront sur le navigateur d’Apple

Safari a inclus de nombreuses nouveautés dans iOS 17 qui le rendent bien meilleur.

Hace más de un mes que Apple presentó y lanzó las primeras betas de iOS 17 y en este lapso de tiempo nos ha dado tiempo a probar en profundidad todas las novedades que llegarán a Safari. Porque sí, en los últimos años, el navegador de Apple ha sido une des applications natives que a reçu le plus de fonctionnalités.

Fonctionnalités comme les extensions, la possibilité de changer la position de la barre de recherche, de personnaliser l’écran d’accueil complet, de protéger notre IP avec Private Relay, les profils ou la protection de la navigation privée, ces deux derniers ont été ajoutés à iOS 17.

Les profils arrivent sur Safari dans iOS 17

Une des grandes nouveautés de Safari dans iOS 17 est l’arrivée des profils. Ces profils peuvent être configurés depuis l’onglet Safari et les paramètres, et offrent à l’utilisateur la possibilité d’avoir différentes sensations de profil utilisateur. Chaque profil peut avoir ses extensions, personnalisation de l’écran d’accueil ou historique. Autrement dit, tous les profils sont totalement indépendants les uns des autres.

Les profils sur Safari sont quelque chose de similaire aux modes de concentration qu’Apple a lancés dans iOS 15, mais appliqués au navigateur Safari. Dans les modes de concentration, chacun de ceux que nous créons peut avoir ses propres écrans d’accueil, ses propres notifications et son propre fond d’écran. Il est bon que Safari ait inclus un système similaire,

La protection par Face ou Touch ID arrive sur Safari dans iOS 17

Safari dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité telles que Private Relay, qui nous permet de ne pas afficher notre IP pendant la navigation, de cacher mon adresse e-mail pour les connexions sur les pages web ou la possibilité de bloquer les traqueurs, entre autres. Grâce à iOS 17, cette confidentialité et cette sécurité atteindront un niveau supérieur.

Elle montera en niveau grâce à la navigation privée sur Safari protégée par Face ou Touch ID. Ainsi, personne d’autre que vous ne pourra accéder à vos recherches privées. C’est une bonne chose de la part d’Apple, mais ce serait génial si ce type de protection arrivait à d’autres parties de l’iPhone comme l’éteindre.

Safari a amélioré ses recherches dans iOS 17

Lorsque vous utilisez Safari, il est assez probable que vous cherchiez quelque chose de précis. Opportunément, iOS 17 offre des améliorations notables pour faciliter ce processus. Apple assure que les résultats de recherche sur Safari s’afficheront d’une manière plus précise et claire pour une lecture plus facile.

Siri lit maintenant les articles de Safari dans iOS 17

Une des autres grandes nouveautés de Safari dans iOS 17 est la possibilité pour Siri de lire les articles à voix haute. Il suffit de visiter un article et de cliquer sur les deux Aa situés à côté de la barre de recherche et de lui indiquer que vous voulez qu’il commence à lire.

OMG. En iOS 17 puedes pedirle a Siri que te lea algo en Safari. pic.twitter.com/EHQz5mBIpG — Fran Besora  (@ifrnb) Juillet 2, 2023

Si vous préférez, vous pouvez également le demander à Siri. Dis Siri, lis ça. Automatiquement, l’assistant commencera à lire la pièce en question. Le meilleur dans tout cela ? Les articles ressembleront à des podcasts car leur lecteur sera disponible sur l’écran verrouillé et le menu AirPlay du Centre de contrôle de l’iPhone.

Le remplissage automatique des codes à double facteur arrive sur Safari dans iOS 17

Actuellement, lorsque nous voulons utiliser un code à double facteur pour nous connecter à un site web depuis Safari, il nous est généralement envoyé via l’application Messages. Le système le détecte et il s’affiche automatiquement au-dessus du clavier afin que nous puissions le sélectionner et accéder au site web souhaité.

Safari dans iOS 17 a amélioré légèrement la méthode car il détectera non seulement les codes reçus via l’application Messages, mais aussi ceux reçus via l’application native Mail. Cela améliorera considérablement notre expérience avec le navigateur.

En conclusion, la mise à jour de Safari dans iOS 17 montre l’évolution continue d’Apple pour offrir aux utilisateurs une expérience de navigation plus sécurisée, personnalisée et efficace. Avec l’introduction des profils, de la sécurité supplémentaire de Face ou Touch ID, des améliorations des recherches, de l’intégration de Siri pour la lecture d’articles et de l’amélioration du remplissage automatique pour les codes à double facteur, Apple marque un rythme solide dans l’amélioration de son navigateur natif.

Ces changements n’optimisent pas seulement l’expérience de navigation de l’utilisateur, mais renforcent également l’engagement d’Apple envers la confidentialité et la sécurité. Il reste à voir comment ces nouveaux changements seront accueillis par la communauté des utilisateurs d’Apple et comment ils se traduiront dans la pratique. Cependant, il est clair que Safari dans iOS 17 est destiné à être un concurrent solide dans le monde des navigateurs mobiles.



