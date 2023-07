10 nouvelles applications Android de ces dernières semaines que tu devrais essayer.

Ces 10 applications gratuites sont récemment arrivées sur Google Play, mais elles valent vraiment la peine d’être essayées!

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur Google Play Store, et afin que vous n’ayez pas à les essayer une par une pour voir celles qui en valent la peine et celles qui sont dispensables, chaque week-end nous sélectionnons pour vous les meilleures applications qui sont récemment arrivées sur le store de Google et nous vous les proposons afin que vous puissiez les essayer et tirer vos propres conclusions.

Ainsi, cette semaine, nous avons recueilli pour vous et que nous pensons que vous ne devriez pas négliger.

WhatsApp Sticker

Si vous utilisez souvent WhatsApp pour parler à vos amis et connaissances, vous allez adorer WhatsApp Sticker, une application gratuite qui met à votre disposition .

Mais WhatsApp Sticker ne se limite pas à une vaste collection d’stickers pour le client de messagerie, il vous permet également de et d’organiser tous vos stickers en collections afin de trouver un sticker spécifique en toute simplicité.

Google Play Store | WhatsApp Sticker

TT Download Snaptik Video Save

TT Download est une application gratuite simple grâce à laquelle vous allez pouvoir télécharger n’importe quelle vidéo TikTok en haute qualité en quelques secondes seulement.

Pour télécharger une vidéo TikTok avec TT Download, il vous suffit de copier le lien de la vidéo et de le coller dans l’application, et cette application vous permettra également de télécharger plusieurs vidéos à la fois pour vous faire gagner du temps.

Google Play Store | TT Download Snaptik Video Save

Ai Chat – AI Chatbot Assistant

Ai Chat est un chatbot conversationnel alimenté par ChatGPT et Google BARD grâce auquel vous aurez accès à un assistant personnel en ligne avec lequel vous pouvez avoir des conversations et auquel vous pouvez demander tout ce que vous voulez et même demander conseil sur un sujet spécifique.

Ai Chat est une application gratuite avec des annonces dans laquelle vous pouvez débloquer des fonctions supplémentaires grâce à des achats intégrés allant de 11,99 euros à 69,99 euros.

Google Play Store | Ai Chat – AI Chatbot Assistant

Synergize with Scott

Si vous voulez profiter de l’été pour vous mettre en forme et perdre ces kilos en trop sans avoir à aller à la salle de sport, vous devriez essayer Synergize with Scott, une application gratuite de fitness et de nutrition créée par le célèbre entraîneur personnel Scott Schmidel.

Cette application complète vous offre une grande variété de plans d’entraînement personnalisés axés sur l’objectif que vous souhaitez atteindre : perdre du poids, gagner du muscle, prendre du poids ou simplement améliorer votre condition physique générale, et elle propose également une série de plans nutritionnels qui vous permettront de contrôler votre alimentation et .

Google Play Store | Synergize with Scott

CodeMentor – Skill Up

Si, comme moi, l’une de vos résolutions chaque année est d’apprendre à programmer, vous devez essayer CodeMentor, une application gratuite grâce à laquelle vous pourrez apprendre différents langages de programmation tels que C#, JavaScript, Java, Python, SQL, Swift, Kotlin ou PHP de manière simple grâce à une série de tutoriels vidéo vraiment didactiques et à des projets pratiques qui mettront à l’épreuve tout ce que vous avez appris.

CodeMentor est une application entièrement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | CodeMentor – Skill Up

Dalle – Créez de l’art avec l’IA

Dalle est un générateur d’images qui utilise des algorithmes avancés d’intelligence artificielle pour créer des images uniques et de haute qualité à partir de rien. L’un des atouts de Dalle est qu’il vous permet de créer une image à partir d’un style prédéfini ou de le faire à partir d’un style entièrement personnalisé, ce qui vous permettra de générer des images totalement originales.

De plus, Dalle a une interface très intuitive et facile à utiliser et vous permet d’enregistrer vos créations sur votre appareil pour que vous puissiez les partager facilement avec qui vous voulez.

Google Play Store | Dalle – Créez de l’art avec l’IA

MStory Video Status Maker

Si vous aimez partager vos stories sur Instagram, vous devez essayer MStory Video Status Maker, un outil gratuit qui facilite la création d’histoires en vidéo grâce à une série de modèles très utiles et à un éditeur pratique et facile à utiliser.

Google Play Store | MStory Video Status Maker

MP3Juices MP3 Downloader 2023

MP3Juice est une application simple qui vous permet de télécharger de la musique au format MP3 de manière totalement gratuite.

Ainsi, grâce à cette application, vous pouvez rechercher votre musique préférée et l’écouter en ligne ou la télécharger sur votre appareil mobile pour en profiter à tout moment, même sans connexion Internet.

Google Play Store | MP3Juices MP3 Downloader 2023

Analog Clock Widget

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android avec toutes sortes de widgets, vous voudrez sûrement essayer Analog Clock Widget, une application gratuite qui met à votre disposition plus de 40 widgets d’horloges analogiques, que vous pouvez personnaliser en modifiant la taille de l’horloge, en changeant sa couleur et celle de l’arrière-plan, et en choisissant les éléments qui apparaissent dans le widget.

Analog Clock Widget est une application entièrement gratuite avec de la publicité, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Analog Clock Widget

Windmill – Easy & Fast Connect

Et nous terminons cette sélection de nouvelles applications pour Android avec Windmill, un client VPN gratuit qui vous permet de naviguer de manière sécurisée sur le réseau en masquant votre adresse IP et de profiter de contenus multimédias restreints dans votre pays.

Windmill n’a pas besoin d’inscription et c’est une application très simple à utiliser, il vous suffit de sélectionner l’un de ses serveurs et d’appuyer sur le bouton « Connecter » pour commencer à profiter d’une navigation privée et sans traçage.

Google Play Store | Windmill – Easy & Fast Connect

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :