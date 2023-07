Le 5G épuise la batterie de votre téléphone plus rapidement: cette étude indique qu’elle consomme jusqu’à 11% de plus.

Une étude menée par Ookla démontre que l’utilisation de la connectivité 5G sur mobile consomme plus de batterie que la 4G, d’où la nécessité de la charger plus tôt.

Si vous avez récemment changé la connectivité 4G de votre téléphone portable pour passer à la 5G et que vous avez constaté une réduction de la durée de vie de la batterie, ne vous inquiétez pas, c’est normal. Une étude menée par Ookla, une entreprise américaine spécialisée dans l’analyse des réseaux Internet, a découvert que l’utilisation de la connectivité 5G épuise la batterie de votre téléphone portable plus rapidement que la 4G-LTE, ce qui peut même entraîner une augmentation de la consommation allant jusqu’à 11%.

Cette information n’est pas nouvelle, car il y a des années que l’on dit que les téléphones portables avec la 5G consomment plus de batterie. Cependant, le rapport d’Ookla fournit des données plus précises et compare même la consommation de batterie des processeurs les plus puissants d’Android en fonction de si le réseau est en 5G ou en 4G. Cette comparaison nous permet de savoir que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est la puce la plus efficace, car elle consomme moins de batterie même lorsqu’elle est utilisée avec les réseaux 5G.

La 5G consomme plus de batterie que la 4G sur votre téléphone portable

Ookla, une entreprise spécialisée dans l’analyse et le diagnostic d’Internet, a étudié la consommation de batterie sur les téléphones portables dotés de la 5G. Les données sont claires : la 5G épuise la batterie plus rapidement que la 4G, jusqu’à 6% à 11% de plus selon le processeur du téléphone. Les chercheurs ont analysé la consommation de batterie en fonction des processeurs, ce qui leur a permis de découvrir que le Snapdragon 8 Gen 2 est la puce la plus efficace.

Lorsqu’elle est utilisée avec les réseaux 5G, cette puissante puce consomme 31% de batterie, un chiffre qui passe à 25% lorsqu’elle est utilisée avec la 4G. À l’autre extrémité se trouve le Google Tensor, qui est le processeur avec la plus grande différence de consommation entre l’utilisation de la 5G (40%) et de la 4G (29%). Comme nous le voyons, les téléphones portables dotés du cerveau de Google consomment 11% de batterie de plus lorsqu’ils sont connectés à la 5G, ce qui a un impact direct et négatif sur l’expérience de l’utilisateur.

L’étude d’Ookla indique également que les nouveaux processeurs semblent avoir une meilleure performance en matière de consommation de batterie. Par exemple, le MediaTek Dimensity 9200 consomme 34% de batterie lorsqu’il est connecté à la 5G, tandis que l’ancien Dimensity 9000 consommait 45%. Comme nous pouvons le voir, la nouvelle génération est plus efficace. Ces données sont également valables pour les processeurs d’autres marques telles que Qualcomm, Samsung et Google.

Compte tenu de ce dernier détail, Ookla recommande aux utilisateurs dont les téléphones portables 5G consomment beaucoup plus de batterie de changer pour un téléphone de dernière génération, par exemple, abandonner le Google Pixel 6 Pro et passer au Google Pixel 7 Pro. Cependant, nous imaginons que ce n’est pas une solution envisageable pour tous les utilisateurs.

Par conséquent, une solution plus simple et rapide peut être de désactiver la 5G de votre téléphone portable pour économiser la batterie. Être connecté en 5G entraîne une consommation accrue tant en raison de la puissance nécessaire pour naviguer à grande vitesse que de la recherche constante de réseaux alternatifs lorsque le signal n’est pas parfait, il est donc parfois préférable de renoncer à la 5G et de revenir à la 4G.

