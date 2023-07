Quelle assurance de téléphone choisir : 10 choses à prendre en compte

Dans ce guide complet, nous vous expliquons les points à prendre en compte lors de la souscription d’une assurance pour téléphones mobiles.

Une assurance pour téléphones mobiles vous protège contre les accidents éventuels qui pourraient survenir sur votre appareil.

Il s’agit d’un guide complet qui vous aidera à choisir l’assurance idéale pour votre téléphone mobile. Nous abordons les aspects les plus importants, de la couverture et des coûts de réparation au service à la clientèle et à la comparaison des prix. Découvrez les clés pour prendre la meilleure décision et déterminez si vous avez vraiment besoin d’une assurance pour votre téléphone portable ou non. Bien que les assurances pour téléphones mobiles présentent des avantages, il est également bon de prendre le temps de décider. Restez avec nous jusqu’à la fin!

Couvertures d’assurance

Commençons par le plus important. Parlons des couvertures d’assurance. À cet égard, il est essentiel de s’assurer que l’assurance couvrira réellement les dommages accidentels, le vol et la perte de l’appareil. Une autre question importante est que le contrat soit spécifique, en parlant concrètement de la protection contre les dommages causés par l’eau, l’écran cassé et les problèmes électriques.

Et, comme c’est souvent le cas dans ces situations, vous devez avoir une idée claire des conditions de couverture, des limites d’indemnisation et des exclusions. Par exemple, une assurance pourrait annoncer qu’elle couvre tous les dommages, mais uniquement dans le cas où l’appareil cesse de fonctionner complètement.

Enfin, renseignez-vous sur si la compagnie vous offrira un remplacement rapide du téléphone en cas de sinistre. Il est préférable de lire attentivement les termes et conditions avant de souscrire pour vous assurer que la couverture correspond à vos besoins et vous est réellement utile.

Dispositifs inclus

Un autre point que vous devriez vérifier est si l’assureur offre la possibilité d’ inclure plusieurs appareils dans un seul package. Vous pourriez être intéressé par l’option de regrouper les polices d’assurance de votre téléphone, de votre tablette ou d’autres appareils électroniques.

Le principal avantage de regrouper plusieurs appareils dans une même police d’assurance est que vous pouvez obtenir une couverture complète et simplifier la gestion des assurances. Bien qu’ils ne soient pas toujours annoncés aussi explicitement, il n’est pas si rare qu’il y ait des forfaits proposés pour plusieurs appareils.

Coûts de réparation

Poursuivons avec le troisième point à prendre en compte lors de l’évaluation d’une assurance pour téléphone portable. Et il est crucial de prendre en compte les coûts de réparation. À cet égard, vous devriez clarifier les points suivants:

Frais supplémentaires de réparation . Certaines compagnies d’assurance pourraient facturer des frais supplémentaires pour effectuer des réparations sur votre appareil. Avant de souscrire à l’assurance, vérifiez s’il y a des frais de service que vous devez payer lorsque vous présentez une demande. Habituellement, ces paiements sont inférieurs à une réparation sans assurance, mais vous devez être clair sur les informations importantes avant de souscrire à la police.

. Certaines compagnies d’assurance pourraient facturer des frais supplémentaires pour effectuer des réparations sur votre appareil. Avant de souscrire à l’assurance, vérifiez s’il y a des frais de service que vous devez payer lorsque vous présentez une demande. Habituellement, ces paiements sont inférieurs à une réparation sans assurance, mais vous devez être clair sur les informations importantes avant de souscrire à la police. Comparaison des prix officiels. De plus, nous vous recommandons d’évaluer le coût de l’assurance par rapport au prix des réparations dans un centre officiel. Parfois, le montant de la police peut être comparable, voire supérieur, au coût d’une réparation spécifique. Évaluez soigneusement ces facteurs pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Service client

Le service client devrait être une priorité pour la compagnie d’assurance que vous choisissez. Il est bon de connaître les multiples moyens de communication pour poser des questions ou faire des réclamations à l’assureur. Au minimum, vous devriez pouvoir parler à l’équipe de service client par téléphone, e-mail, chat ou WhatsApp.

De cette façon, il vous sera plus facile de poser les questions appropriées, de résoudre les problèmes ou d’obtenir de l’assistance. N’oubliez pas: un bon service client est un indicateur que vous recevrez le support nécessaire en cas de besoin d’assistance avec votre assurance mobile.

Centres de réparation

Passons aux centres de réparation. Où enverront-ils votre téléphone s’il est endommagé? C’est une question que vous devez résoudre avant de souscrire à l’assurance. Il est préférable de vérifier si la compagnie d’assurance travaille avec des centres spécialisés dans la marque de votre téléphone mobile.

Dans quelle mesure ce point est-il important? Eh bien, le fait d’avoir accès à un centre de réparation spécialisé augmente les chances d’obtenir un service de qualité et garantit que les pièces de rechange utilisées sont authentiques. Cela est encore plus crucial si votre appareil a une valeur marchande élevée.

Autres assurances souscrites

Avez-vous d’autres assurances souscrites? Bien sûr, vous avez probablement une police active pour votre maison. Dans ce cas, passez en revue les couvertures de l’assurance habitation que vous avez actuellement. Il se peut que vous ayez déjà certaines couvertures actives qui protègent vos appareils mobiles.

En réalité, certaines assurances habitation offrent une large couverture qui inclut les dommages accidentels, le vol ou la perte d’appareils mobiles. Comparez les protections incluses dans les deux assurances et décidez si vous avez vraiment besoin d’une assurance spécifique pour votre mobile. Évidemment, si vous ne dupliquez pas les couvertures, vous réduisez les dépenses tout en protégeant vos appareils.

Méfiez-vous des cotisations gratuites

Parlons d’un tour que certaines compagnies d’assurance utilisent pour vous attirer et vous fidéliser en tant que client. Nous parlons des cotisations gratuites, qui font partie de certaines promotions. Normalement, il y a deux façons de profiter d’un mois d’essai:

Lors de la souscription de l’assurance . Il est important de lire attentivement les termes et conditions avant d’accepter toute offre d’assurance gratuite. Assurez-vous de comprendre pleinement les exigences et les étapes nécessaires pour résilier l’assurance si vous décidez de ne pas continuer avec elle.

. Il est important de lire attentivement les termes et conditions avant d’accepter toute offre d’assurance gratuite. Assurez-vous de comprendre pleinement les exigences et les étapes nécessaires pour résilier l’assurance si vous décidez de ne pas continuer avec elle. Lors de l’achat d’un nouvel appareil. Une autre possibilité est qu’en achetant un nouveau téléphone, le vendeur vous offre la possibilité d’essayer une assurance pendant un mois. Dans de nombreux cas, cette technique est souvent associée à des difficultés pour annuler les frais mensuels. Il vaut mieux vérifier ce que vous signez vraiment pour ne pas être confronté à des frais inattendus sur votre compte bancaire.

Assurance vs. garantie officielle

Arrêtons-nous un instant sur la garantie officielle. En France, légalement, l’une de ces deux garanties est offerte:

Garantie de 2 ans . Pour les produits achetés avant le 1er janvier 2022.

. Pour les produits achetés avant le 1er janvier 2022. Garantie de 3 ans. Pour les appareils achetés après le 1er janvier 2022.

La garantie couvre les dommages à l’appareil, tant qu’ils ne sont pas dus à une utilisation incorrecte de la part du propriétaire. Cela indique que si le téléphone a un problème à l’écran qui n’a pas été causé par un choc ou une manipulation des pièces, le fabricant doit prendre en charge.

La question est qu’au moment de choisir une assurance, il est important d’ acheter un forfait qui va au-delà des couvertures de la garantie. Sinon, vous payez pour un service que le fabricant doit fournir au consommateur de manière obligatoire.

Méthode de paiement

Quelles options de paiement l’assureur vous propose-t-il? Habituellement, vous pouvez payer la prime de la manière suivante:

Annuel . C’est un paiement plus élevé, mais il est parfois associé à des réductions par rapport au paiement mensuel.

. C’est un paiement plus élevé, mais il est parfois associé à des réductions par rapport au paiement mensuel. Mensuel . C’est une option plus flexible et moins chère au départ.

. C’est une option plus flexible et moins chère au départ. Paiement à l’utilisation. Une nouvelle façon qui permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la couverture d’assurance selon qu’il le juge opportun. Ainsi, si vous allez passer une longue période à la maison, vous pourriez envisager de mettre l’assurance en pause. La partie proportionnelle vous sera facturée à la fin du mois.

Avec ces modalités sur la table, voici quelques conseils pour ne pas vous tromper lors de la souscription à une assurance:

Vérifiez la durée minimale d’engagement . Le fait qu’une assurance offre un paiement mensuel n’indique pas que vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. Il se peut que vous deviez maintenir votre contrat avec la compagnie pendant une certaine période.

. Le fait qu’une assurance offre un paiement mensuel n’indique pas que vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. Il se peut que vous deviez maintenir votre contrat avec la compagnie pendant une certaine période. Plateformes de paiement. Il est également bon de jeter un œil aux options de paiement proposées par l’assureur. En général, la prime est payée par carte, mais il peut être préférable de le faire avec Apple Pay ou un compte bancaire.

Prix

Et nous arrivons au point final: le prix. Si vous décidez finalement de souscrire une assurance, nous vous encourageons à comparer les prix et à connaître l’opinion des autres utilisateurs. Il est également bon que, lorsque vous lisez des recommandations dans les médias, vous vous assuriez qu’il ne s’agit pas d’un article sponsorisé ou contenant des liens d’affiliation.

Nous ne disons pas que ces pratiques sont illégitimes, loin de là. Mais il est évident que dans une publicité ou dans un média qui gagne de l’argent avec les liens qu’il inclut dans le texte, vous ne trouverez pas de comparaison juste entre les compagnies d’assurance.

Une fois que vous avez trouvé une compagnie d’assurance réputée qui vous offre tout ce dont vous avez besoin, souscrivez à l’assurance en lisant attentivement tous les termes et conditions. Et si vous avez des doutes, demandez à un agent commercial. Ne considérez rien comme acquis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :