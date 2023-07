Oh, la nostalgie : le populaire Clippy revient sur Windows avec beaucoup plus d’intelligence.

Il s’agit d’une application non officielle et non agréée par Microsoft, mais elle nous apporte ChatGPT sur le bureau en un seul clic, avec un design nostalgique et bien intégré.

Le populaire (et autrefois ennuyeux) Clippy revient sur votre PC Windows.

En attendant l’arrivée de Copilot sur Windows pour révolutionner notre expérience informatique, et avec Microsoft qui insiste pour que nous utilisions leur navigateur Edge à la moindre occasion, il est certain que la prochaine grande arrivée sur Windows sera le retour du populaire (et autrefois ennuyeux) Clippy, notre assistant informatique préféré, qui revient après être devenu beaucoup plus intelligent grâce à FireCube.

Avec l’essor des solutions d’IA à grande échelle et en voyant comment fonctionnent les chatbots les plus connus, il était inévitable que quelqu’un envisage de récupérer Clippy afin que nous puissions discuter avec lui, lui demander des choses ou simplement nous divertir en lui posant à peu près n’importe quelle question.

Vous pouvez le télécharger directement sur tout PC Windows 11 :

Clippy par FireCube (sur Microsoft Store)

Il s’agit d’un développement non officiel qui mise sur la nostalgie, mais qui fonctionne plutôt bien et ressemble à ChatGPT

Comme l’ont expliqué nos collègues de xda-developers, il s’agit d’un développement non officiel et non licencié développé par Firecube Studios, une entreprise connue pour d’autres applications de Windows 11 qui utilisent les technologies de conception. Dans ce cas, cependant, Firecube a misé sur la nostalgie pour tenter de s’immiscer dans nos PC en faisant appel à des temps meilleurs, au début des années 2000, lorsque Clippy nous dérangeait constamment pendant que nous utilisions Office.

Maintenant, l’idée du Clippy moderne est plus intelligente car il est basé sur le modèle de langage GPT-3.5 d’OpenAI, ce qui en réalité une sorte d’assistant intelligent inspiré de ChatGPT.

En termes de fonctionnalité, il s’agit d’une application qui nous apporte ChatGPT sur le bureau en un seul clic, mais avec un design néo-rétro très soigné qui nous rappelle Windows XP. Cependant, dans la version actuelle de Clippy, nous devrons fournir notre propre clé API OpenAI, ce qui devrait être modifié lorsque l’application atteindra ses versions finales et stables.

Nous pourrons lui poser n’importe quelle question, qu’elle soit liée à Windows, à Microsoft Office ou non. Que nous ayons besoin d’aide pour modifier un paramètre spécifique du PC ou que nous voulions qu’il ouvre une application ou recherche des informations sur un sujet spécifique, nous pourrons lui demander comment faire et Clippy nous répondra consciencieusement.

Copilot fera la même chose mais de manière plus intégrée à Windows, tandis que Clippy bénéficie de la liberté de GPT-3.5 pour parler de choses qui ne sont pas liées à l’ordinateur ni au système d’exploitation de Redmond. En réalité, nous pourrons simplement nous divertir en discutant de n’importe quel sujet.

Pour l’instant, nous aurons des options pour modifier les jetons d’API pouvant être utilisés pour chaque réponse, ce qui changera la longueur de ces réponses, mais à l’avenir, nous aurons beaucoup plus de fonctionnalités et d’autres personnages classiques de Microsoft, tels que Bob ou le Clippy plus classique, que nous pourrons configurer dans l’application.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :