Changez l’ambiance de votre terrasse selon vos goûts avec cette guirlande RGB fortement recommandée.

Traduisez cet article en français en français en préservant les balises HTML dans leur intégralité, en respectant les deux conditions suivantes

Vous pourrez changer de couleurs et d’intensité sans vous soucier du temps qu’il fait ou qu’il va faire.

À un prix très abordable, vous obtenez 20 ampoules avec des lumières RVB qui résistent à la pluie, c’est fantastique.

Avez-vous une terrasse ou un jardin et souhaitez-vous organiser des barbecues ou des dîners avec vos amis et votre famille dans une ambiance parfaite ? Nous avons trouvé des lumières extérieures qui vous plairont, non seulement pour leurs caractéristiques, mais aussi pour leur prix réduit. C’est une guirlande de 15 mètres avec plusieurs ampoules LED de couleurs RVB que vous pouvez changer à votre guise avec un bon éclairage.

Elle est vendue à 37,99 euros sur Amazon, mais elle pourrait être en promotion lors du prochain Prime Day (11 et 12 juillet). C’est une excellente façon, et bon marché, de rendre vos dîners en extérieur différents à chaque fois, et vous pourrez organiser des fêtes en plein air avec l’éclairage de votre choix.

Guirlande RGB (15 mètres)

Créez une ambiance idyllique sur votre terrasse ou dans votre jardin

Lorsque vous avez un jardin, une grande véranda ou une magnifique terrasse, une simple lampe près de la porte de sortie ne suffit pas. Vous avez besoin de créer une ambiance parfaite pour les soirées dîners entre amis, les anniversaires pour enfants ou les réunions familiales.

Pour ce type d’événements, même pour un dîner romantique en amoureux sous les étoiles, cette guirlande est idéale. Vous avez seulement besoin d’un téléphone portable pour les contrôler, du Bluetooth activé et d’une prise électrique pour les connecter. Peu importe si elles sont à l’extérieur, elles ont une certification IP65, elles ne seront pas endommagées par les intempéries ou la neige.

Cette guirlande mesure 15 mètres de long du début de la prise aux dernières ampoules. Elle comprend un total de 20 ampoules qui mesurent 4,5 cm de large et 7 cm de haut jusqu’au crochet pour les accrocher. Il est conseillé de préparer d’abord la zone avec une corde d’environ 12 mètres pour y accrocher chaque ampoule, et de laisser suffisamment d’espace pour les connecter au courant électrique dans une prise.

Elles sont équipées d’un connecteur USB-A à l’extrémité, vous pouvez donc également les utiliser avec une batterie externe de grande capacité sans avoir besoin d’une prise électrique à proximité. Cependant, elles consomment beaucoup d’énergie, vous aurez peut-être besoin d’une batterie externe d’au moins 20 000 mAh pour pouvoir profiter de ces lumières pendant plusieurs heures.

Depuis votre téléphone portable, vous pouvez choisir si toutes les ampoules s’allument avec une certaine intensité ou couleur. Elles incluent également une télécommande pour contrôler tout cela, au cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser votre téléphone. Et quelque chose qui a attiré notre attention et qui sera très pratique lors de fêtes avec de la musique, c’est qu’elles peuvent s’illuminer et changer de couleur selon le rythme des chansons.

Guirlande RGB (15 mètres)

Enfin, j’aimerais préciser qu’il s’agit d’ampoules très résistantes, non seulement à la pluie et au vent, mais aussi aux chutes. Si par hasard l’une d’elles tombait par terre, ne vous inquiétez pas, elles sont faites en plastique résistant aux chocs de ce type et ne devraient pas se casser. Cependant, le fabricant offre un remplacement des ampoules en cas de problème.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présents dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne Netcost-security.fr des bonnes affaires pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :