Qu’est-ce que WhatsApp Pink et pourquoi ne devriez-vous pas lui faire confiance d’un seul poil ?

WhatsApp Pink te promete el acceso a funciones exclusivas, pero realmente solo es una app que quiere quedarse con todos tus datos.

WhatsApp Pink no te ofrecerá nuevas funciones, tan solo es un troyano que se hará con todos los datos de tu móvil.

Desde hace unos años hay una supuesta versión de WhatsApp llamada WhatsApp Pink que, además de colorear la app de rosa, también te promete acceso a funciones exclusivas que no están disponibles en la versión original. Esas promesas son simplemente eso, promesas, pues realmente se trata de una peligrosísima app que instala un troyano en tu móvil con el objetivo de robar todos tus datos personales.

Esta estafa lleva ya unos años haciendo de las suyas, pero aún hay usuarios que siguen cayendo bajo la premisa de poder personalizar la app de WhatsApp y disfrutar de herramientas nuevas. Si te llega un enlace para descargar WhatsApp Pink, ignóralo por completo y, por supuesto, no instales esta aplicación en tu móvil. Veamos con detenimiento cómo funciona la estafa de WhatsApp Pink y qué debes hacer para identificarla.

Qué es WhatsApp Pink y por qué es tan peligroso

Es posible que, navegando por internet, descubras que existe la posibilidad de usar WhatsApp Pink en tu móvil. Los presuntos desarrolladores explican que es una versión de la plataforma de mensajería que te permitirá personalizar el color de la interfaz y disfrutar de funciones que no están en la app de WhatsApp original y que mejorarán tu experiencia como usuario.

Sin embargo, todo se trata de una estafa que aprovecha que WhatsApp es una de las apps más populares del planeta para engañar a millones de usuarios. Cuando descargas esta supuesta aplicación llamado WhatsApp Pink, lo que realmente haces es instalar en tu móvil un troyano que tiene acceso a todo lo que haces con WhatsApp. Al abrirla por primera vez, te pedirá que le concedas una serie de permisos y, una vez aceptados, los hackers podrán controlar tu teléfono de forma remota.

Los piratas podrán leer todas las notificaciones que recibes en WhatsApp, lo que les da acceso a datos privados como direcciones de domicilios, números de teléfono, archivos multimedia, contraseñas e incluso información sobre tu cuenta bancaria. Además, también pueden ver lo que tú compartes a través del servicio mensajería, exponiendo así toda tu información.

Este troyano escondido tras WhatsApp Pink permite a los hackers tomar control de tu smartphone, por lo que el acceso a tus datos es total e incluso pueden modificar los ajustes. Así lo explican desde el medio India Today, que hace referencia también a que la propia policía del país indio ha pedido a los ciudadanos que no descarguen esta versión.

Podrás identificar la estafa rápidamente, pues verás que la supuesta instalación se realiza de tiendas de aplicaciones no oficiales. Si quieres descargar WhatsApp, confía solo en fuentes oficial como Google Play. Como podrás ver, esta app llamada WhatsApp Pink no está disponible en la tienda de apps de Google, pues no respeta las normas y supone un grave peligro para los usuarios.

Procura analizar bien todas las apps que instalas en tu teléfono pues, como es el caso de WhatsApp Pink, el icono desaparece una vez está instalada, lo que te complicará saber que estás siendo víctima de una estafa y ponerle fin. Además, si WhatsApp Pink está en tu móvil, se encargará de enviar un mensaje con el enlace de descarga a tus contactos, por lo que tú mismo estarás difundiendo el troyano.

WhatsApp Pink, WhatsApp Gold… No te fíes de ninguna app que quiera cambiar la interfaz de WhatsApp, solo debes usar la aplicación original para comunicarte de forma segura.

