Si vous changez cette habitude lors de la charge de votre téléphone, vous prolongerez sa durée de vie.

Grâce à cette astuce simple, vous pourrez prolonger la durée de vie du connecteur de charge de votre téléphone portable ainsi que de vos câbles USB-C.

Nous expliquons pourquoi vous devriez d’abord connecter le chargeur et ensuite le câble de charge lorsque vous allez charger votre smartphone.

Une des composantes d’un appareil mobile qui se détériore le plus avec le temps est sa batterie, car malgré tous les progrès réalisés dans d’autres domaines tels que les écrans ou les appareils photo, ces dernières années, nous avons à peine vu d’améliorations permettant de prolonger la durée de vie des batteries de smartphones.

Il est clair que nous pouvons prendre des mesures pour protéger l’intégrité des batteries lors de leur chargement, comme désactiver la charge rapide, utiliser la fonction de charge intelligente qui réduit la vitesse de charge pendant la nuit, ou utiliser des applications comme AccuBattery pour charger la batterie jusqu’à 80 % seulement. Mais en plus de prendre soin de la batterie du téléphone, nous devrions également nous préoccuper de préserver la durée de vie de son connecteur de charge.

Pour cette raison, aujourd’hui nous voulons vous expliquer quelle est la bonne façon de connecter les différents éléments lorsque vous chargez votre téléphone mobile. En faisant simplement cela, vous éviterez d’endommager le connecteur de charge et les câbles USB-C.

Vous devez d’abord connecter le chargeur à un port USB ou à une prise électrique, puis connecter le câble USB-C au terminal

Il est le plus courant de connecter d’abord le câble USB-C au terminal, puis de connecter le câble de charge à un port USB ou le chargeur à la prise électrique. Mais cette façon de charger votre téléphone comporte des risques, car les connecteurs de charge des smartphones ont des broches avec des tensions positives et négatives, ce qui peut provoquer une étincelle qui peut endommager à la fois le port de charge et le câble USB-C.

Cela est dû au fait que l’air conduit l’électricité, et donc peut provoquer des étincelles générées par les conducteurs proches, ce qui, en raison de l’action de l’oxygène, peut provoquer de l’oxydation et de la corrosion dans les câbles de charge et même dans le connecteur lui-même. Évidemment, les câbles de charge peuvent être remplacés, mais si le connecteur de charge est endommagé, nous ne pourrons pas charger le smartphone, ce qui nous obligera à le réparer ou à acheter un nouvel appareil.

Par conséquent, lorsque vous allez charger votre téléphone, vous devriez d’abord connecter le chargeur à un port USB ou à une prise électrique, puis connecter le câble de charge USB-C au port de charge de l’appareil.

Sachez que ces courts-circuits sont plus courants sur les iPhone, car de nombreux utilisateurs se sont plaints de problèmes avec les câbles lightning qui arrêtent de charger après avoir connecté d’abord le câble puis le chargeur. Mais même si vous avez un téléphone Android avec un câble de charge USB-C, vous devriez également suivre cette recommandation, car cela vous évitera d’endommager le port de charge de votre appareil et les câbles que vous utilisez pour le charger.

En plus de connecter d’abord le chargeur et ensuite le câble de charge, vous devriez également suivre ces simples conseils pour charger votre téléphone :

Essayez d’utiliser la charge rapide le moins possible : son utilisation prolongée peut accélérer la détérioration de la batterie.

: son utilisation prolongée peut accélérer la détérioration de la batterie. Avant de charger votre téléphone, assurez-vous que le chargeur et le câble de charge sont homologués et fonctionnent correctement .

. Ne laissez pas votre téléphone branché lorsqu’il est déjà chargé à 100 %, et chargez-le avant qu’il ne descende en dessous de 20 %. Les experts recommandent de garder la batterie du smartphone entre 40 % et 80 % , ce qui permet d’étendre les cycles de charge de la batterie.

, ce qui permet d’étendre les cycles de charge de la batterie. Activez le mode de charge intelligente sur votre téléphone afin que, lorsque vous le chargez la nuit, la batterie se charge lentement jusqu’à l’heure du réveil.

