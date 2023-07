Siri est plus utile que tu ne le penses: voici tout ce que tu peux faire avec l’assistant de ton iPhone.

Siri est très bonne dans certains aspects et nous vous disons tout ce que vous pouvez faire avec elle pour en tirer le meilleur parti.

Cinq choses que vous ne saviez pas sur Siri

Bien que Siri est nettement inférieure à Alexa ou à l’Assistant Google, il est vrai qu’avec le temps, elle s’est améliorée peu à peu pour être assez compétente dans certains aspects. Cependant, dans de nombreux autres aspects, elle laisse à désirer et n’est pas à la hauteur d’Apple compte tenu du fait qu’elle a été lancée il y a plus de dix ans.

Bien qu’il reste encore beaucoup à améliorer chez Siri, il est vrai que dans certains aspects, comme accomplir des tâches liées au système d’exploitation de l’iPhone, elle est très compétente. Nous avons rassemblé ces fonctions de Siri pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti de l’assistant.

Modifier tous types de paramètres

Siri comprend et répond très bien aux demandes liées à la modification des réglages. Vous pouvez lui demander n’importe quoi et l’assistant s’en chargera pour vous. Voici quelques exemples :

Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Activer ou désactiver la connexion Bluetooth. Activer ou désactiver le mode d’économie d’énergie. Augmenter ou diminuer la luminosité de l’écran. Augmenter ou diminuer le son de l’iPhone.

Modifier manuellement ces réglages ne pose aucun problème, mais il est toujours plus pratique de le faire faire par l’assistant pour cela. Ces cinq exemples sont quelques-unes des tâches que vous pouvez accomplir à l’aide de la voix, mais nous vous invitons à découvrir et à essayer d’autres options qui vous conviennent.

Afficher nos mots de passe

Siri est capable de nous montrer nos mots de passe du trousseau iCloud. Et oui, elle le fait de manière sécurisée. Il vous suffit de demander à l’assistant de vous montrer l’un des mots de passe que vous avez enregistrés, par exemple, pour Twitter.

Un des cas d’utilisation que j’utilise le plus avec Siri : « Peux-tu me dire mon mot de passe pour x ? » pic.twitter.com/2H4rkqpAWa — Fran Besora  (@ifrnb) 10 avril 2023

L’assistant ouvrira le trousseau iCloud, l’iPhone vous demandera l’identification par Face ou Touch ID pour savoir que c’est bien vous, puis après l’authentification, vous pourrez accéder à votre mot de passe. Encore une fois, quelque chose que vous pouvez faire manuellement, mais c’est bien mieux si l’assistant le fait.

Allumer, éteindre ou redémarrer notre appareil

Une des nouveautés que Siri a eues dans iOS 16 est la possibilité d’allumer, d’éteindre ou de redémarrer notre appareil. Ainsi, si vous lui dites, « Hé Siri, éteins, allume ou redémarre mon iPhone », elle vous demandera une confirmation pour le faire et le fera.

Siri nous permet désormais d’éteindre ou de redémarrer l’iPhone si nous le lui demandons. pic.twitter.com/8xAbZiJIJn — Fran Besora  (@ifrnb) 19 novembre 2022

Quelque chose de très utile et que peu de gens savent que l’assistant de l’iPhone pouvait faire. Et encore une fois, c’est quelque chose que l’on peut faire manuellement, mais si nous avons notre assistant, il est beaucoup plus rapide et facile de le lui demander à voix haute pour qu’il le fasse à notre place.

Envoyer ce qu’il y a à l’écran

Une autre des petites perles méconnues de Siri est la possibilité d’envoyer le contenu qui se trouve à l’écran à une autre personne. Il suffit de lui dire, « Hé Siri, envoie ceci à x personne ». Selon ce que vous avez à l’écran, elle fera une capture d’écran et l’enverra, ou bien elle enverra un lien si vous êtes sur Safari, etc.

Je suis absolument amoureux de Siri : « Envoie ceci à x personne » Boom ! C’est cool, non ? pic.twitter.com/5XkUn1wYEG — Fran Besora  (@ifrnb) 20 mai 2023

Lire les articles de Safari

Peut-être l’une de mes préférées. Siri pourra lire les articles de Safari dans iOS 17. Cela fonctionne comme vous pouvez vous l’imaginer, il suffit de lui donner la commande et de lui demander de vous le lire. Automatiquement, elle commencera à le lire à voix haute et le lecteur apparaîtra sur votre écran de verrouillage et dans le menu AirPlay du Centre de contrôle.

En résumé, Siri peut ne pas être à la hauteur de concurrents tels qu’Alexa et l’Assistant Google dans certains aspects, mais elle a indéniablement évolué au fil des ans et continue de le faire pour offrir une gamme de fonctions et de capacités de plus en plus étendue et sophistiquée.

Bien qu’il y ait encore une marge de progression, notamment par rapport aux produits concurrents, Siri dispose désormais de compétences pour rendre la vie de l’utilisateur plus facile et plus efficace, que ce soit pour modifier des paramètres système, accéder aux mots de passe en toute sécurité, gérer le contrôle de l’appareil, partager le contenu à l’écran et lire à voix haute des articles de Safari.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :