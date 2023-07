Le robot humanoïde le plus moderne du monde dessine un chat et le résultat est digne d’un mème.

Le fait est que c’est une étape plus importante qu’il n’y paraît compte tenu de sa qualité.

Il est très probable qu’Ameca aurait choqué Picasso

Nous sommes à un tournant technologique. Du jour au lendemain, il semble que des centaines de métiers vont disparaître à cause de la robotique et de l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, des intelligences artificielles comme Midjourney sont capables de créer des œuvres d’art surprenantes en raison de leur grande qualité. Mais d’un autre côté, elles ont mis en colère les artistes qui ont vu leur profession devenir encore plus précaire.

En ce moment tumultueux de changement, le robot le plus avancé au monde a lui aussi ressenti le besoin de laisser son empreinte artistique dans l’histoire. Nous parlons d’Ameca, et il a effectivement dessiné un chat qui nous rappelle bien celui qu’un enfant aurait pu dessiner avec un crayon pour s’amuser.

Ameca, le robot humanoïde le plus avancé

Ameca est supposément le robot le plus avancé du monde. À son corps humanoïde s’ajoute la capacité de faire des gestes pour faciliter l’empathie envers elle. Son corps est très avancé, mais aussi son esprit, car elle a intégré avec succès ChatGPT-4, ce qui lui a permis de progresser considérablement dans de nombreux domaines, dont la créativité. Nous vous avons déjà expliqué à l’époque que ChatGPT-4 était une IA conversationnelle encore plus créative que sa version précédente, il n’est donc pas surprenant que la technologie surprenne de manière notable.

Quand les employés d’Engineered Arts lui ont demandé de dessiner un chat, la surprise a été aigre-douce. D’un côté, les médias et le grand public l’ont pratiquement perçu comme un mème. Dans la vidéo, on peut voir le résultat final et bien qu’il soit identifiable comme une figure de chat, il n’est pas non plus impressionnant par son réalisme ou sa capacité créative. Comme le soulignait Urban Tecno, le dessin ressemble davantage à ce qu’un enfant aurait pu faire.

Cependant, il est vrai qu’Ameca a démontré plusieurs choses très intéressantes et dignes d’étude dans l’exécution de son chat. Tout d’abord, elle a été capable d’utiliser une pensée créative pour interpréter ce qu’un chat indique pour elle et lui donner forme. Cela demande un haut niveau de traitement. Mais ce n’est pas tout, le chat est également parfaitement identifiable par les humains comme un chat, ce qui est une première étape très importante.

De plus, il est également très intéressant qu’elle ait décidé de signer son œuvre, ce qui est propre aux artistes, ce qui semble indiquer que dans sa base de connaissances, elle a dû considérer que c’était une œuvre digne d’être signée.

Même si Ameca est le robot le plus avancé du monde, il lui reste encore de nombreux aspects à améliorer. Le premier d’entre eux est que son visage est dans la vallée troublante, c’est une figure humanoïde certes, mais les humains ont la capacité de distinguer ceux qui ne le sont pas, car lorsque nous voyons un robot, quelque chose ne colle pas. Dans ce cas, on peut clairement le voir dans son visage et ses gestes.

