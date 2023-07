Mes 7 produits favoris pour travailler à domicile après 7 ans de télétravail.

Je travaille à domicile depuis les sept dernières années, et voici les sept produits de mon espace de travail que je recommande.

Un aperçu général de mon espace de travail / Image :

Je travaille à domicile depuis 2016, et au cours de ces sept années, mon espace de travail a été composé de différents outils et appareils qui sont venus et sont partis jusqu’à trouver la combinaison la plus appropriée pour améliorer ma productivité dans l’espace de travail. C’est pourquoi aujourd’hui je veux partager avec vous une sélection de sept outils qui sont devenus indispensables dans ma vie quotidienne, que ce soit pour leur qualité, leur design, leurs fonctionnalités ou une combinaison de tout cela.

Si vous cherchez à améliorer votre espace de travail ou si vous cherchez simplement des idées pour changer les outils que vous utilisez pour travailler, cette sélection pourrait vous être utile.

Bureau : FlexiSpot Q8

Mon collègue Juan Miguel Guirado l’a déjà clairement mentionné dans son analyse du FlexiSpot Q8, et je suis tout à fait d’accord : le bureau réglable en hauteur est un véritable investissement pour l’avenir qui, après seulement quelques semaines d’utilisation, a démontré ses bienfaits pour la santé posturale.

Il existe de nombreuses études qui associent le fait de rester assis trop longtemps à différents risques, et il y a déjà quelques études récentes qui soutiennent l’efficacité de ce type de bureaux. Ce qui semble vraiment bénéfique pour la santé, c’est la variation de la posture et le mouvement fréquent, quelque chose pour lequel ce type de bureaux est bien plus adapté que les bureaux classiques.

Dans ce cas, le modèle FlexiSpot offre une plage de hauteur réglable de 61 à 125 centimètres, permettant de choisir n’importe quelle distance intermédiaire et même 4 préréglages de mémoire. Il convient également de mentionner le système anti-collision qui protège le plateau en bambou.

J’ai choisi ce modèle pour plusieurs de ses fonctionnalités, notamment la praticité du tiroir central et l’inclusion de deux ports de recharge ainsi qu’un chargeur sans fil intégré directement dans le plateau en bambou. De cette façon, il n’est plus nécessaire d’avoir un chargeur toujours branché sur une prise, car c’est le bureau lui-même qui distribue l’électricité pour charger les téléphones mobiles, les tablettes ou les wearables.

Le FlexiSpot Q8 peut être acheté officiellement sur le site web de la marque, et il coûte 799,99 euros. Pour une durée limitée, il est possible d’économiser 100 euros avec le code FSQ8.

Écran : Huawei MateView 4K

Je suis convaincu que le moniteur Huawei MateView 4K de 28,2 pouces est l’un des meilleurs produits que l’on puisse trouver dans le catalogue de la marque chinoise. Il s’agit d’un moniteur avec une technologie LCD, une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, avec un design raffiné grâce à sa construction métallique et son support avec haut-parleur intégré, où sont également situés les ports USB et minijack. L’écran est réglable en hauteur et en angle, et le contrôle s’effectue via une barre tactile située sur le bord inférieur.

Mais ce qui rend vraiment spécial ce moniteur, c’est son format 3:2. Il s’agit d’un rapport d’aspect très peu commun dans ce type de produits, mais idéal pour effectuer des tâches nécessitant la lecture de textes longs ou de pages web, ou pour avoir plusieurs fenêtres ouvertes simultanément.

Cependant, tout n’est pas parfait : la qualité du haut-parleur intégré est très perfectible, et il aurait été bien que Huawei intègre une fréquence de rafraîchissement plus élevée. Néanmoins, il faut prendre en compte que c’est un produit qui a un peu plus de deux ans maintenant.

Son prix officiel est assez élevé, proche de 600 euros. Néanmoins, il est souvent en promotion sur des sites comme Amazon.

PC : Mac Mini M2

J’ai décidé d’acheter le Mac Mini avec le processeur M2 peu de temps après sa sortie pour enfin mettre à la retraite mon vieux PC sous Windows, et cela n’aurait pas pu être une décision plus judicieuse. Le Mac le moins cher du marché offre d’excellentes performances pour effectuer toutes les tâches quotidiennes, et il est même assez puissant pour des tâches plus exigeantes.

Dans ce cas, j’ai choisi la version avec processeur M2 et 16 Go de RAM, car pour mon utilisation, je n’ai pas jugé nécessaire de passer au chip M2 Pro. Malgré le surcoût absurde que représente le doublement de la RAM, c’est toujours l’un des mini PC les plus puissants disponibles sur le marché à ce prix.

Clavier : AM Compact Touch

L’un des avantages (ou des inconvénients, selon la façon dont on le voit) du Mac Mini est qu’il vous permet d’utiliser n’importe quel périphérique que vous avez déjà chez vous pour créer votre espace de travail à votre goût. Dans mon cas, j’utilise un clavier que j’ai pu analyser il y a quelques mois pour Netcost-security.fr, le Angry Miao Compact Touch.

Honnêtement, c’est un produit ridiculement cher et personne en bonne santé d’esprit ne devrait payer plus de 375 euros pour cela, d’autant plus qu’il existe d’excellentes alternatives bien moins chères, et que la courbe d’apprentissage de ce clavier peut être plus prononcée que prévu en raison de son pavé tactile qui remplace les touches de navigation. Mais malgré tout cela, je ne peux pas m’empêcher de l’utiliser.

La qualité et les matériaux de construction sont bien supérieurs à tout autre clavier que j’ai essayé jusqu’à présent, et l’écriture est incroyablement confortable. De plus, il est entièrement personnalisable, compatible avec tous les systèmes d’exploitation, et la connectivité Bluetooth est l’une des plus stables et fiables que j’ai essayées sur un clavier.

Si vous voulez vous en procurer un, je suis désolé, mais vous devrez attendre. Depuis un certain temps, il est en rupture de stock sur le site web de la marque, et il n’est pas clair s’il sera de nouveau disponible à un moment donné.

Souris : Logitech MX Master 3S

Après plus de cinq ans d’utilisation intensive de la première génération de la Logitech MX Master jusqu’à ce que je sois obligé de la remplacer, j’ai su qu’il fallait que je la remplace par la version la plus récente de la famille MX Master. Et elle ne m’a pas déçu.

Le Logitech MX Master 3S est une version encore plus raffinée de la série, avec des clics plus silencieux et les mêmes excellentes performances auxquelles la première édition m’avait habitué. Il n’est pas étonnant que ce soit l’un des périphériques préférés de la plupart des personnes qui travaillent sur un ordinateur.

Tablette : iPad Pro 11 + Logitech Folio Touch

Quoi que cela puisse faire aux passionnés d’Android, l’iPad Pro reste la meilleure tablette du marché. Dans mon cas, j’utilise le modèle de 2020, acheté il y a un peu plus d’un an sur le site de remises d’Apple. J’ai décidé de choisir ce modèle car le modèle de 2018 continuait de me donner des performances plus que suffisantes pour mon usage, avant que je doive m’en débarrasser.

Actuellement, j’utilise cet iPad comme ordinateur portable pour travailler lors d’événements et de voyages, ainsi que pour éditer la grande majorité des photos de produits que vous voyez dans les analyses d’Netcost-security.fr (pour les curieux, mes outils d’édition préférés sont Adobe Lightroom, Affinity Photo et bien sûr, l’Apple Pencil).

