6 cas où vous pouvez utiliser l’IA dans Gmail et booster votre productivité

Depuis que les e-mails ont fait partie de notre routine quotidienne, il y a eu de nombreuses entreprises et fluctuations au fil du temps. Cependant, depuis plus d’une décennie, Gmail a réussi à rassembler un plus grand nombre d’utilisateurs. Pour cette raison, il est important de savoir comment améliorer votre productivité sur Gmail grâce à 6 exemples d’utilisation de l’IA interne de la plateforme.

L’IA de Gmail facilite notre travail

Il ne fait aucun doute que l’un des concepts à la mode en 2023 est l’Intelligence Artificielle, ce logiciel qui est programmé de manière autonome pour effectuer des tâches par lui-même. Et en réalité, Google travaille beaucoup dans cette direction. Cependant, les IA sont parmi nous depuis des décennies, que ce soit dans les systèmes informatiques, les jeux vidéo ou même les voitures. Alors, comment faire pour que l’IA de Gmail améliore votre productivité? Eh bien, voici 6 exemples qui vous permettront d’optimiser votre quotidien :

Help me write

Cette fonctionnalité est en phase de test, mais tout utilisateur peut rejoindre le programme via ce lien. Cette nouvelle fonctionnalité est une avancée majeure qui nous permettra de demander à l’IA de Gmail d’écrire intégralement un e-mail pour nous, ainsi que de recueillir les informations de plusieurs e-mails en un seul. De cette façon, Google espère que nous pourrons optimiser le temps que nous passons à rédiger des messages pour le consacrer à d’autres choses. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous parlons de Help Me Write ici

Smart compose

Si vous êtes en train d’écrire un e-mail et qu’un texte prédictif qui anticipe la suite de votre message apparaît, c’est parce que vous avez déjà activé le système « Smart Compose », qui analyse vos messages écrits et, s’il trouve un modèle de texte, vous proposera les mots pour que vous puissiez rédiger le message avec moins d’effort. Cette fonctionnalité peut être activée dans la barre d’outils de n’importe quel brouillon que vous êtes en train d’écrire. N’hésitez pas à l’activer pour accélérer la rédaction de vos messages les plus fréquents !

Smart reply

Très souvent, nous recevons un message pour lequel une réponse précise n’est pas nécessaire, en dehors de la confirmation de la réception de cet e-mail. Pour ces cas, si vous avez activé « Smart Reply », vous trouverez de courtes modèles de réponses qui seront envoyées immédiatement pour confirmer que vous avez bien reçu le message, avec des messages tels que « Merci ! », « D’accord, bien reçu » ou d’autres réponses simples. C’est un moyen utile d’accélérer notre gestion des e-mails.

Nudging

C’est ainsi que s’appelle la fonction de Gmail dans laquelle l’IA nous rappelle si nous avons oublié de répondre à un e-mail qui pourrait être important. Si l’Intelligence Artificielle estime nécessaire de le faire, elle nous marquera un message à côté de l’e-mail en question en disant « vous avez reçu ce message il y a X jours. Souhaitez-vous répondre ? », et de cette façon, cette fonctionnalité pourrait vous sauver d’une situation embarrassante causée par un oubli.

Onglets pour la boîte de réception

Une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’IA de Gmail est sa capacité à déterminer dans une grande mesure le type d’e-mail que nous recevons. En effet, l’Intelligence Artificielle de Gmail ne se contente pas de filtrer les messages indésirables, mais elle peut également découper les messages en catégories telles que « promotions », « réseaux sociaux » ou d’autres possibilités que nous pouvons utiliser dans notre courrier personnel ou professionnel.

Cartes de résumé

Très souvent, surtout lors de transactions, nous recevons un e-mail de confirmation avec une quantité énorme de données que presque personne n’a besoin de voir. C’est pourquoi l’IA des cartes de résumé est capable de mettre en évidence les informations les plus pertinentes de cet e-mail. Ainsi, dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir un exemple avec les données clés d’une transaction de jeu vidéo sur Epic Games.

Il y a certains aspects actuels de l’Intelligence Artificielle qui suscitent de nombreux dilemmes et génèrent des débats dans la communauté, mais il ne fait aucun doute que l’utilisation de l’IA par Gmail est très efficace pour augmenter la productivité de tout utilisateur de manière très efficace. De plus, Google ajoute constamment de nouveaux éléments, donc nous ne tarderons pas à découvrir de nouveaux outils qui continueront à améliorer l’expérience utilisateur sur Gmail.

