Meta explique la signification et l’inspiration du logo de Threads

L’application Meta’s Threads fait des vagues dans le monde de la technologie depuis son lancement. L’un des aspects les plus discutés de l’application est son logo. Le logo Threads a généré beaucoup de buzz, de nombreuses personnes spéculant sur sa signification. Depuis le lancement de Threads, le concurrent de Meta sur Twitter, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a été actif sur Threads. En plus de répondre activement aux suggestions des utilisateurs pour les mises à jour des fonctionnalités, il a également partagé de nombreuses informations sur les coulisses de l’histoire de Threads. En raison des multiples questions que le logo Threads a suscitées, @Mosseri s’est récemment tourné vers Threads pour expliquer la signification et l’inspiration derrière le logo Threads.

Le logo des threads

Avant de discuter de ce que Mosseri a dit à propos du logo Thread, examinons ce qu’est le logo Threads. Le logo Threads est un dessin simple qui consiste en un cercle traversé par une ligne verticale. À première vue, le logo ressemble à un symbole « @ », mais ce n’est pas exactement un symbole « @ ». Le logo est réalisé dans la police sans empattement d’Instagram, ce qui lui donne un look moderne et élégant.

Signification et inspiration du logo Threads

Hier, Mosseri a publié un article sur Threads présentant la signification du logo Threads. Il a déclaré que le logo de Threads est dérivé du symbole Internet classique « @ », qui représente le nom d’utilisateur, l’indépendance individuelle et la voix d’une personne. Le logo interprète « @ » comme une ligne ininterrompue, inspirée de la boucle qui se produit au démarrage d’un fil. Cette signification du logo est que lorsqu’un Thread démarre, il continue en boucle.

Le logo est réalisé dans la police sans empattement d’Instagram, ce qui lui donne un look moderne et élégant. Meta a déclaré que le logo Threads est inspiré de l’alphabet tamoul. L’alphabet tamoul est une écriture utilisée pour écrire la langue tamoule, parlée en Inde et au Sri Lanka. L’alphabet tamoul se compose de 12 voyelles et 18 consonnes, et il est connu pour ses formes de lettres uniques et complexes.

Il convient de mentionner que les lignes de ce logo ne sont pas peintes à la main par l’artiste, mais sont basées sur la propre police d’Instagram Instagram Sans. La police entière est conçue dans une forme entre un cercle et un carré, ce qui donne également au logo Threads l’apparence d’un « corps rond quelque peu carré ».

Le logo Threads est basé sur la lettre tamoule « ம » (ma). La lettre « ம » est une consonne qui se prononce comme « ma » en tamoul. La forme de lettre de « ம » consiste en un cercle traversé par une ligne verticale. Ceci est similaire au logo Threads. Le logo Threads est une version simplifiée de la lettre tamoule « ம », ce qui lui donne un aspect épuré et moderne.

Concernant le logo, Adam Mosseri a déclaré

« Le logo Threads, dans Instagram Sans, est inspiré du signe @, qui représente le nom d’utilisateur de quelqu’un, l’individu et la voix. Il a été conçu par @rourkery, @jezburrows et d’autres. C’est une seule ligne brisée, inspirée de la boucle vue dans l’application lorsque le fil est démarré «

Threads Logo Spéculation

Le logo Threads a généré beaucoup de spéculations sur sa signification. Certaines personnes ont suggéré que le logo représente une aiguille et un fil, ce qui serait un symbole approprié pour une application appelée Threads. D’autres ont suggéré que le logo représente une connexion numérique, le cercle représentant un appareil et la ligne représentant une connexion. Cependant, l’interprétation la plus largement acceptée du logo Threads est qu’il représente la lettre tamoule « ம ». Cette interprétation est soutenue par la déclaration de Meta selon laquelle le logo est inspiré de l’alphabet tamoul. Le logo Threads est une interprétation moderne et minimaliste de la lettre tamoule « ம », ce qui lui donne un look unique et mémorable.

Popularité des Meta Threads

Meta Threads, une application sociale axée sur le texte conçue pour s’appuyer sur l’infrastructure et la base d’utilisateurs d’Instagram, a été lancée par Meta le 6 juillet 2023. Selon CNBC, cette application est présentée comme «l’application de conversation basée sur le texte» d’Instagram. The Guardian rapporte que dans les premières heures de son lancement, Threads avait déjà inscrit 5 millions d’utilisateurs. Reuters affirme qu’au 6 juillet 2023, l’application avait enregistré 30 millions d’utilisateurs. Selon CNN Business, le lendemain, l’application avait dépassé les 70 millions d’utilisateurs.

Reuters a également signalé que Threads était considéré comme une menace évidente pour Twitter. Le rapport affirme que certains analystes suggèrent qu’il s’agit d’une véritable menace pour la plate-forme de médias sociaux appartenant à Musk. En réponse au lancement de Threads, Twitter a menacé de poursuivre Meta. C’est selon la publication Semafor, citant une lettre remise à Zuckerberg par un représentant de Twitter. L’application a été bien accueillie par les utilisateurs, beaucoup louant son interface conviviale et la possibilité d’avoir des conversations textuelles avec des amis et la famille, rapporte CNN. L’application permet également aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos avec leurs amis. Meta Threads a rapidement gagné en popularité depuis son lancement, avec des millions d’utilisateurs s’inscrivant dans les premières heures suivant sa sortie.

Conclusion

Le logo Threads est un design simple et élégant inspiré de l’alphabet tamoul. Le logo est réalisé dans la police sans empattement d’Instagram, ce qui lui donne un look moderne et élégant. Le logo Threads a généré beaucoup de spéculations sur sa signification. Mais l’interprétation la plus largement acceptée est qu’il représente la lettre tamoule « ம ». Le logo Threads est un symbole approprié pour une application qui consiste à connecter les personnes et à partager leurs histoires. La popularité des Meta Threads est écrasante. Selon un rapport de CNN, de nombreux utilisateurs ont fait l’éloge de son interface élégante.

