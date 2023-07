Voici mes 5 fonctions préférées d’iOS 17

Après un mois avec la version bêta d’iOS 17, j’ai pu décider quelles sont mes fonctionnalités préférées.

Mes fonctionnalités préférées d’iOS 17

Il y a plus d’un mois depuis la présentation d’iOS 17. Assez de temps pour avoir testé la version bêta en profondeur, avoir découvert toutes ses fonctionnalités en détail, avoir découvert les secrets cachés et avoir une opinion claire sur quelles sont mes fonctionnalités préférées de ce nouveau système d’exploitation pour iPhone.

Car oui, ce ne sont pas toujours les fonctionnalités mises en avant par Apple lors de la conférence des développeurs, mais aussi celles qu’ils ne montrent pas et qui sont découvertes en testant les versions bêta en profondeur. Et voici quelques-unes de mes préférées, même si je ne peux pas nier qu’Apple a mentionné certaines d’entre elles lors de la WWDC 2023.

Les 5 fonctionnalités d’iOS 17 que j’apprécie le plus

Bien qu’iOS 17 ne soit pas un système qui apporte de grandes nouveautés, il y a de petits détails qui le rendent spécial. Des détails comme la possibilité d’insérer des mots de passe partout où l’on peut saisir du texte ou de reconnaître et nous dire la signification des icônes des étiquettes de vêtements. Mais bon, mes 5 fonctionnalités préférées sont les suivantes.

Mise en veille ou mode Repos

Le mode Repos a été une grande surprise car personne ne s’attendait à ce que tous les iPhone compatibles avec iOS 17 puissent se transformer en horloge de bureau avec des informations utiles pour les utiliser comme un hub domestique. Grâce à ce nouveau mode, lorsque notre iPhone se recharge et est en position horizontale, il peut afficher les informations que nous choisissons.

Des informations telles que des widgets de nos applications qui seront également interactifs, nos photos préférées ou encore une horloge classique entièrement personnalisable avec différentes couleurs et styles. En prime, nous verrons également les notifications, les activités en direct et nous pourrons interagir avec Siri pour lui demander des choses et lui poser des questions.

Crossfade sur Apple Music

Une des nouveautés d’iOS 17 qu’Apple n’a pas mentionnée lors de la WWDC est le Crossfade ou fondu enchaîné entre les chansons sur Apple Music. Une nouveauté qui aurait dû être mentionnée pour son impact sur l’expérience d’écoute musicale. Pour ceux qui ne le savent pas, le Crossfade élimine les silences entre les chansons et donne l’impression que la musique ne s’arrête jamais.

Dans le cas d’Apple Music, le fondu enchaîné entre les chansons est impressionnant. Non seulement il élimine les silences entre les chansons, mais il les relie de manière assez efficace. De plus, si l’on ajoute à cela un widget interactif, Apple Music devient bien meilleur.

La possibilité de lier des notes entre elles

Le marché des applications de notes est très varié et propose des propositions vraiment intéressantes. Bien que toutes soient différentes, elles ont une fonctionnalité commune : la possibilité de lier des notes entre elles. Cela sera possible dans iOS 17 avec l’application Notes native.

C’est très utile car on pourra créer une note principale avec des liens vers toutes les notes importantes, ce qui facilitera grandement la recherche de ces notes. Une des nouveautés les plus demandées par les utilisateurs et qu’Apple a bien fait d’implémenter.

Les nouveautés dans l’application Messages

Apple veut faire d’iMessage un excellent service de messagerie et semble être sur la bonne voie. Dans iOS 17, il a été grandement amélioré avec plusieurs fonctionnalités intéressantes :

Toute photo ou émoticône peut être un sticker. Une nouvelle interface sous forme de liste pour tout ce que vous pouvez envoyer. Transcription audio en texte des messages vocaux que vous recevez. Possibilité d’informer quelqu’un que vous êtes arrivé à destination.

Une des applications natives qui a ajouté le plus de nouveautés et c’est très appréciable. Si vous utilisez iMessage au quotidien, votre expérience avec le service de messagerie d’Apple sera nettement améliorée.

Améliorations de l’autocorrecteur et du clavier

Apple a mis en place un nouveau système d’apprentissage automatique pour mieux connaître votre style d’écriture et vous proposer de meilleures suggestions. Une des fonctionnalités phares est la possibilité de compléter automatiquement ce que vous écrivez en l’affichant en couleur plus claire pour choisir de l’insérer ou non avec la barre d’espace.

De plus, l’autocorrecteur s’est considérablement amélioré et cela se remarque dès le début. Enfin, la dictée s’est également améliorée en reconnaissant mieux les intonations et ce que vous lui dites. Tout cela améliorera considérablement l’expérience d’écriture sur iPhone.

Des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas mises en avant comme les widgets, qui soit dit en passant sont maintenant interactifs, mais ce sont des fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience de l’utilisateur et, à mon avis, c’est aussi génial. N’oubliez pas qu’iOS 17 est toujours en version bêta pour les développeurs et sera lancé le mois de septembre prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :