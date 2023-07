Les iPhone qui ne seront pas mis à jour vers iOS 17 : la liste complète

Voici les modèles d’iPhone qui ne pourront pas mettre à jour vers iOS 17 en septembre 2023.

Trois modèles d’iPhone ne pourront pas mettre à jour vers iOS 17

Quand vous achetez un iPhone, vous avez plusieurs années de mises à jour garanties, mais quand une nouvelle version d’iOS sort, nous devons toujours dire au revoir à certains modèles. Et la même chose s’est produite avec la présentation d’iOS 17 : plusieurs modèles ne seront pas mis à jour cette année 2023. Bien que la plupart des iPhone pourront mettre à jour vers iOS 17, plusieurs modèles seront exclus, dont l’un en particulier qui est très emblématique.

En réalité, avec la sortie d’iOS 16, Apple a également exclu plusieurs modèles d’iPhone, ce qui indique que 8 modèles sont déjà privés de mises à jour vers les dernières versions d’iOS au cours des deux dernières années. Quoi qu’il en soit, en 2023, trois modèles d’iPhone ne pourront pas mettre à jour vers iOS 17.

Les modèles d'iPhone qui ne mettront pas à jour vers la dernière version d'iOS en 2023

Ces iPhone seront-ils privés de mises à jour pour toujours ?

Les modèles d’iPhone qui ne mettront pas à jour vers la dernière version d’iOS en 2023

Après la présentation d’un nouveau système d’exploitation, Apple partage la liste des iPhone qui ne pourront pas mettre à jour vers la dernière version, et il en est de même pour ceux qui ne pourront pas mettre à jour vers iOS 17 en 2023. Voici les modèles d’iPhone qui sont officiellement exclus de la liste :

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone X.

Cela indique que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X ne mettront pas à jour vers iOS 17 en septembre et resteront sur iOS 16. Les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ont été lancés en septembre 2017 et recevront la dernière mise à jour d’iOS 16, ce qui indique qu’ils auront reçu six ans de mises à jour.

La raison pour laquelle ces iPhone ne mettront pas à jour vers iOS 17 est que le nouveau système qui sera lancé en septembre 2023 dispose de fonctionnalités telles que l’autocorrecteur amélioré que leur processeur ne peut pas prendre en charge. Rappelons que ces modèles d’iPhone ont été lancés en septembre 2017 et que leur matériel a déjà six ans.

Ces iPhone seront-ils privés de mises à jour pour toujours ?

La réponse est non. Les iPhone ont un cycle de mises à jour d’au moins 5 ans, nous avons déjà vu que cela s’est réalisé avec les modèles qui sont exclus en cette année 2023 et ne pourront pas mettre à jour vers iOS 17. Mais il est vrai qu’ils cesseront de recevoir les nouveautés d’iOS, mais ils ne cesseront pas de recevoir les mises à jour en tant que telles.

Apple lancera bientôt la dernière mise à jour d’iOS 16 et les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X cesseront de recevoir des nouveautés et de nouvelles mises à jour en tant que telles, mais ils continueront de recevoir les mises à jour de sécurité d’iOS 16. Récemment, les iPhone 5 – lancés il y a plus de dix ans – en ont reçu une.

Rester à jour avec les avancées technologiques est une course constante qui nous amène parfois à dire au revoir à des versions ou des modèles qui sont restés en arrière. Avec l’arrivée d’iOS 17, certains modèles d’iPhone, tels que le 8, le 8 Plus et le X, ne pourront pas profiter des nouveautés et des fonctionnalités améliorées offertes par ce système d’exploitation. Cependant, il est important de souligner que ces modèles ne seront pas sans protection, ils continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pour maintenir leur fonctionnement aussi sûr et stable que possible.

Cela nous rappelle l’engagement d’Apple envers ses utilisateurs, garantissant au moins cinq ans de mises à jour, respectant la promesse de longévité et de support qui caractérise la marque. Et bien que cela puisse être triste pour certains utilisateurs que leurs appareils ne mettent pas à jour vers la dernière version, il s’agit d’une décision technique visant à offrir la meilleure expérience utilisateur possible en fonction des ressources matérielles disponibles.

Dans ce sens, à mesure que la technologie avance et que les systèmes d’exploitation nécessitent davantage de ressources pour offrir des fonctionnalités de plus en plus avancées, il est inévitable que certains modèles soient laissés en arrière. L’important est qu’Apple continue de travailler pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de tous ses appareils, quel que soit la version d’iOS qu’ils ont installée. Ainsi, même si un iPhone n’est pas mis à jour vers la dernière version d’iOS, il restera un appareil sûr, fiable et efficace.

