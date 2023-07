Cet été, Xiaomi vous propose le meilleur ami de votre téléphone : imprimez les photos que vous prenez avec cette mini-imprimante et faites-les parler.

Nous sommes au milieu de l’été 2023, et cela indique du temps libre, des vacances, des escapades le week-end et l’envie de rester dehors tard – parce qu’il n’et a pas moyen de s’arrêter à la maison par cette chaleur. Cela indique aller à la plage, à la piscine, à la montagne, rencontrer des amis, de la famille, etc. Et ce sont autant de moments qui seront sans doute enregistrés par l’appareil photo de votre téléphone portable.

Et si vous pouviez imprimer ces photos à l’instant même où vous les prenez, comme vous le feriez avec un appareil photo Polaroïd ? Xiaomi a la solution avec son imprimante photo portable Mi.

Transformez votre téléphone en polaroïd grâce à cette imprimante photo de poche.

Oui, un polaroïd, c’est ce que fait l’imprimante photo portable Xiaomi Mi. Vous prenez une photo avec votre Xiaomi, POCO ou Redmi, vous ouvrez l’application Xiaomi Home, vous la modifiez à votre guise, vous allumez la mini-imprimante, vous vous connectez à elle via Bluetooth et c’est tout : votre photo sera imprimée sur du papier photo en quelques secondes, et avec une couverture arrière en forme d’sticker au cas où vous voudriez la coller quelque part.

L’imprimante photo portable Mi est dotée d’une batterie externe compacte et portable qui tient dans votre poche. Le boîtier extérieur est en ABS et PC, des matériaux ignifuges qui résistent à la déformation et à la décoloration. Elle est également facile à utiliser : il vous suffit d’ouvrir le couvercle coulissant pour charger le papier en toute simplicité.

L’impression de photos est instantanée, avec des couleurs nettes, bien qu’il soit intéressant de noter que l’appareil n’utilise pas d’encre du tout. La technologie d’impression sans encre ZINK utilise des pigments microcristallins intégrés au papier. À noter que la même imprimante peut être partagée par plusieurs personnes en même temps en connectant leurs téléphones portables via Bluetooth.

Une vraie photo qui vous parle aussi

La fonction la plus impressionnante de toutes : avec l’imprimante photo portable Mi, vous pouvez prendre des photos qui prennent vie dans le style de l’univers d’Harry Potter. Et elles peuvent même parler :

Photos en mouvement : enregistrez une vidéo, chargez-la sur l’imprimante photo portable Mi et appuyez sur « imprimer ». L’imprimante imprimera une photo avec une image correspondant à la vidéo. Et si vous disposez de l’application Mi Home / Xiaomi Home, vous pouvez scanner la photo et profiter des effets de réalité augmentée de cette photo.

Photos parlantes : le processus est le même, mais si vous choisissez l’option sonore de réalité augmentée, lorsque quelqu’un scanne la photo imprimée, il entend le message vocal que vous avez enregistré. Et si vous ne souhaitez pas que votre voix soit entendue, vous disposez de plusieurs modèles pour modifier le son.

Si l’idée vous semble amusante, la Mi Portable Photo Printer coûte 74,99 euros, mais vous pouvez la trouver sur Amazon au prix de 49,95 euros et elle est livrée avec 5 feuilles pour imprimer 5 photos. Le papier d’impression est livré dans des paquets séparés : le paquet de 20 feuilles coûte 13,93 euros et le paquet de 50 feuilles coûte 39,99 euros.

Xiaomi TEJ4018GL – Imprimante photo portable 300 PPP Pocket Mini AR avec DIY Share 500 mAh, Blanc

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :