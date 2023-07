Si ton PC est trop vieux pour ChatGPT, peut-être devrais-tu essayer WinGPT

Il a ses inconvénients, mais c’est une alternative idéale pour mettre à l’épreuve votre vieil ordinateur.

Comme nous l’avons déjà dit à d’autres occasions, le phénomène de l’intelligence artificielle et les outils qui ont été développés à partir de cette technologie ont un poids très important dans notre quotidien, devenant l’un des sujets les plus discutés de cette année 2023, et il semble que le sujet de la conversation soit encore loin d’être terminé. Surtout lorsque l’on considère qu’il y a des personnes prêtes à créer des choses aussi curieuses dans ce domaine, comme le protagoniste de cette publication.

Vous avez sûrement déjà entendu parler de WinGPT, qui est une alternative au célèbre ChatGPT, dont nous vous avons récemment expliqué le fonctionnement gratuit sur PC et mobiles, pour les appareils avec Windows 3.1. Son créateur, qui s’est rendu sur Hacker News pour présenter sa création, affirme qu’il ne voulait pas laisser son Gateway 4DX2-66 de 1993 en dehors de tout le mouvement de l’IA, c’est pourquoi il a décidé de développer ce système intéressant, qui ravira certainement les amateurs de rétro.

Avez-vous un vieux PC et vous voulez utiliser ChatGPT ? Eh bien, il vous reste toujours WinGPT

Un autre fait curieux est que ce développeur, qui se fait appeler ‘dialupdotnet’, est le même qui a développé Windle, une version de Wordle compatible avec le système d’exploitation de Microsoft de 1992. Il a donc déjà de l’expérience dans le transfert de certaines expériences vers des appareils plus anciens qui ne peuvent pas prendre en charge les versions originales et les plus modernes. En entrant dans le vif du sujet, ce WinGPT fonctionne sous Windows 3.1 en se connectant au serveur d’OpenAI via TLS 1.3, ce qu’il a réussi à faire en utilisant un code C non formaté avec l’API Windows, tout en tenant compte de la sélection limitée de contrôles d’un logiciel aussi ancien que celui qui nous intéresse dans ce post.

Cependant, tout n’est pas idyllique dans cette création, car il semble que la mémoire du PC était de 16 bits, ce qui a posé un problème important au développeur. Selon lui, il a dû réduire au maximum la quantité de mémoire requise par le programme, WinGPT, ce qui fait que ce système ne peut fournir que des résponses courtes et concises aux questions posées. De plus, les limitations ne s’arrêtent pas là, et il faut également prendre en compte le fait que cet outil ne peut pas relier ses réponses aux conversations précédentes à la conversation en cours. D’autre part, vous serez heureux de savoir que l’icône même de ce modèle de langage a été créée avec l’éditeur d’images de Borland, qui est un clone du célèbre Paint, capable de créer des fichiers ICO.

En tout cas, si vous pouvez lire le fil de discussion du développeur lié ci-dessus, vous ne le regretterez sûrement pas. Parmi tout ce qui a été dit, il a également indiqué que WinGPT fonctionne également sur des appareils avec un système d’exploitation postérieur à Windows 3.1 de 16 ou 32 bits. D’autre part, il semble que cet outil ne soit pas compatible avec les systèmes 64 bits, bien qu’il fonctionne s’il est exécuté avec Wine.

