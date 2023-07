Voici les heures auxquelles les téléopérateurs commerciaux ne peuvent pas vous appeler.

Les téléopérateurs commerciaux ne peuvent pas vous appeler à n’importe quelle heure de la journée, ils doivent respecter un horaire fixe selon la loi.

Les téléopérateurs commerciaux ne peuvent pas vous appeler à n’importe quelle heure de la journée // Image : .

Les appels des téléopérateurs commerciaux peuvent être vraiment dérangeants, surtout lorsqu’ils arrivent à des heures compliquées comme très tôt le matin ou en plein milieu de la sieste. Attention, les commerciaux doivent respecter un horaire établi par la Loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs. S’ils vous appellent en dehors de cet horaire, ils commettent un acte illégal et vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus.

Il est certain qu’à un moment donné vous avez été contrarié parce que vous avez reçu l’un de ces appels commerciaux à des heures qui ne vous semblaient pas normales. Dans cet article, nous nous référons à ladite loi pour vous expliquer à quelles heures ils ne peuvent pas vous appeler. Nous vous prévenons déjà que ces appels ne peuvent pas être très tôt le matin, ni une fois qu’il est passé une certaine heure de l’après-midi jusqu’au soir.

Voici l’horaire légal des téléopérateurs commerciaux

La Loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs stipule que les communications commerciales par téléphone ne peuvent pas être effectuées avant 9 heures du matin et après 21 heures le soir pendant les jours de semaine, ni pendant les week-ends ni les jours fériés.

Par conséquent, gardez à l’esprit que les téléopérateurs commerciaux ne peuvent pas vous appeler sur le fixe ou le mobile très tôt le matin, ni lorsque vous êtes sur le point de dîner ou de vous coucher le soir. De plus, ils ne peuvent pas vous déranger le samedi ni le dimanche, ni les jours qui sont fériés localement, régionalement ou nationalement. La loi est très claire, tous les appels commerciaux qui ne respectent pas cet horaire commettent une illégalité.

C’est ce que prévoit la Loi générale de défense des consommateurs et des utilisateurs, mais il convient de mentionner que la plupart des opérateurs de téléphonie mobile ont convenu d’un code éthique qui établit les heures d’appel de 10h à 15h et de 16h à 21h. Par conséquent, les appels ne commencent pas à 9 heures du matin et il y a une heure de pause pour la sieste.

Ce même code éthique stipule que les opérateurs ne pourront essayer de contacter les utilisateurs qu’un maximum de trois fois par mois. De plus, une fois que leur proposition a été refusée, ils ne peuvent pas rappeler pendant les trois mois suivants. D’autre part, les opérateurs s’engagent à respecter les personnes inscrites sur la liste Robinson.

On pourrait penser que ces appels de « spam » téléphonique allaient cesser à partir du 29 juin 2023 suite à l’entrée en vigueur de la Loi 11/2022 sur les télécommunications générales. Cependant, cette loi comporte certaines exceptions, comme celle qui stipule que les entreprises ont encore le droit de vous appeler si vous êtes client ou ancien client de la même entreprise. Il est donc important de continuer à tenir compte de l’horaire dont nous avons parlé précédemment.

Que faire si vous recevez un appel commercial en dehors de l’horaire légal

La loi établit un horaire très clair pour les appels commerciaux, mais il y a toujours des entreprises qui ne les respectent pas. En tant qu’utilisateur, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l’opérateur commercial qui vous a appelé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous adresser à l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), qui se chargera d’enquêter sur le cas pour éviter que cela ne se reproduise.

Si les appels des téléopérateurs sont très fréquents et en dehors de l’horaire légal, en dernier recours, vous pouvez en faire part à la police pour harcèlement. Nous avons déjà vu qu’il n’est pas légal d’être appelé en semaine en dehors de la période 09-21h. C’est pourquoi vous avez le droit de vous plaindre si les entreprises ne le respectent pas.

Si vous recevez souvent des appels de numéros de téléphone inconnus, nous vous recommandons de les rechercher dans notre liste de numéros de téléphone de spam à bloquer. De cette manière, vous découvrirez si l’un d’entre eux appartient à l’une des entreprises qui ont l’habitude d’appeler pour vendre leurs services, voire à une escroquerie téléphonique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :