watchOS 10 a ces 5 grandes fonctions qui vont te plaire

watchOS 10 change complètement l’expérience avec l’Apple Watch et voici ses nouveautés les plus importantes.

Les nouveautés les plus importantes de watchOS 10

Bien que iOS soit toujours la mise à jour phare de la WWDC, lors de la dernière conférence des développeurs, watchOS 10 a également été présenté, le prochain système d’exploitation des Apple Watch. watchOS 10 représente une refonte totale de l’expérience avec la montre Apple, presque tout a changé, mais il y a 5 nouveautés que personne ne devrait manquer.

Pour vous donner une idée, watchOS 10 est comme iOS 7 sur les iPhone. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le monde Apple, iOS 7 était le système d’exploitation qui a tout changé et qui a posé les bases de ce que nous avons maintenant. Avec watchOS 10, quelque chose de similaire s’est produit.

Les 5 nouveautés de watchOS 10 que vous ne pouvez pas manquer

De des applications qui ont complètement changé à de nouvelles façons d’interagir avec la montre ; voilà ce que représente watchOS 10. Cependant, cinq aspects du nouveau système se démarquent des autres.

Applications natives redessinées

Apple a complètement modifié les applications natives pour leur donner un nouveau design qui utilise toute l’écran de la montre. Par exemple, l’application Activité nous donne désormais plus d’informations sur chacune des données. Mouvement, exercice ou debout, peuvent désormais être des sections indépendantes.

OMG la nouvelle app Activité sur watchOS 10. pic.twitter.com/J4r4RqKtTh — Fran Besora  (@ifrnb) 6 juin 2023

Une autre des applications natives qui a changé est fréquence cardiaque qui est maintenant un énorme cœur avec les données de pulsations. Enfin, une autre des applications qui a connu un grand changement est l’application Météo, grâce à laquelle il est désormais plus facile de voir les données qui comptent vraiment. Mais pour en citer quelques-unes, car Photos, Podcasts, Musique, Courrier, Calendrier, App Store et de nombreuses autres applications ont également été mises à jour.

Les widgets en vedette

Les widgets sont les grands protagonistes de watchOS 10. Maintenant, lorsque vous faites tourner la couronne digitale ou faites glisser vers le haut, les widgets apparaissent dans une nouvelle interface appelée pile intelligente. Vous pouvez choisir les widgets des applications que vous souhaitez pour qu’ils apparaissent et vous montrent des informations lorsque vous effectuez ces actions.

Cette pile intelligente est totalement personnalisable, vous pouvez ajouter les widgets des applications que vous voulez, changer leur ordre ou épingler ceux qui sont les plus importants pour qu’ils apparaissent en premier. Le bon côté de cette nouvelle vue est qu’elle facilite la création d’un cadran simple, il n’y a rien de grave à ne pas avoir de complications, d’un simple geste, vous pouvez obtenir les informations que vous voulez.

Nouvelle façon d’accéder au Centre de Contrôle

watchOS 10 a également changé la façon dont on interagit avec l’Apple Watch. À l’heure actuelle, pour accéder au Centre de Contrôle, il suffit de faire glisser vers le haut pour l’inviter, quelque chose qui changera avec watchOS 10. Avec le nouveau système d’exploitation, il faudra appuyer sur le bouton latéral.

Cela représente un grand changement car cela indique que le Centre de Contrôle sera disponible dans n’importe quelle application. Ce n’est pas le cas maintenant, car il n’y a pas de moyen « officiel » d’y accéder avec une application ouverte, à moins que vous connaissiez l’astuce de maintenir la partie inférieure enfoncée et de faire glisser vers le haut.

Le suivi de nos émotions

watchOS 10 ne peut pas manquer et intègre également le suivi des émotions dans l’application Mindfulness. Maintenant, nous pourrons non seulement faire des séances de méditation depuis cette application, mais aussi enregistrer comment nous nous sentons.

Nous pourrons indiquer l’état, qui va de mauvais à bon, avec un guide de couleurs et la raison de cette émotion. Grâce à l’écosystème Apple, les données seront enregistrées dans l’application Santé de l’iPhone.

Nouvelle vue des applications

La vue des applications a toujours le même format, mais elle a subi de légères modifications pour faciliter la recherche des applications. Dans watchOS 9, vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions, ce qui a changé avec watchOS 10, car maintenant vous ne pouvez vous déplacer que vers le haut ou vers le bas. Cependant, il est beaucoup plus facile de trouver vos applications préférées car vous pouvez toutes les avoir à portée de main, grâce à l’utilisation optimisée de l’écran.

Actuellement, watchOS 10 est en phase bêta pour les développeurs aux côtés de iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. On s’attend à ce qu’Apple lance bientôt une bêta publique, donc si vous voulez essayer l’une de ces versions, vous n’aurez pas à attendre longtemps. Et si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours installer la version bêta pour les développeurs, mais vous devez prendre en compte le fait qu’elle ne fonctionnera pas comme une version stable.



