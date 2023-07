Qu’est-ce que le tethering : toutes les façons de partager des données mobiles

Fournissez Internet à un ordinateur, une tablette ou un autre téléphone portable grâce au partage de connexion. Nous vous expliquons comment le faire !

Le partage de connexion est la façon de partager les données mobiles avec d’autres appareils.

Dans ce guide, nous vous expliquerons ce qu’est le partage de connexion et les différentes façons dont vous pouvez tirer parti de cette fonctionnalité sur un téléphone portable Android. De plus, nous vous montrons les étapes à suivre pour créer un réseau Wi-Fi, partager des données mobiles par câble ou fournir une connexion à un autre appareil grâce à la connexion Bluetooth.

Qu’est-ce que le partage de connexion sur Android et à quoi ça sert ?

Le partage de connexion est un mot d’origine anglaise qui peut être traduit en français par « atando » ou « anclando ». En réalité, nous l’utilisons pour faire référence à la fonction qui permet de partager la connexion Internet d’un appareil mobile avec d’autres appareils tels que des ordinateurs, des tablettes ou d’autres smartphones. Certains fabricants l’appellent également « ancre de réseau » ou « point d’accès mobile ».

Mais pourquoi est-ce si utile ? Le partage de connexion vous sera utile lorsque vous n’avez pas accès à un réseau et que vous devez vous connecter à Internet depuis un autre appareil. Pour mieux le comprendre, prenons un exemple.

Imaginez que vous êtes dans un café où une connexion Wi-Fi est proposée aux clients. Vous aviez décidé de travailler un peu sur votre ordinateur portable tout en dégustant le délicieux café qui est sur le point de vous être servi à table. Le problème est que vous avez besoin d’accéder à Internet pour modifier quelques fichiers spécifiques. La solution à ce problème consiste à créer un réseau Wi-Fi avec votre téléphone portable afin que votre ordinateur puisse accéder à Internet. Pendant que vous travaillez, votre ordinateur pourra télécharger n’importe quel fichier, en consommant des données de votre forfait mobile.

Une autre fonction du partage de connexion sur Android est de partager la connexion avec d’autres appareils à proximité, comme lorsque vous êtes en groupe avec des amis et que tout le monde veut se connecter à Internet en même temps. En activant le partage de connexion sur votre téléphone, vous permettez à d’autres appareils de s’y connecter et d’être sur le même réseau local.

Enfin, en ce qui concerne le partage de connexion, il y a quelques points supplémentaires que vous devez connaître :

Consommation de données . Bien que les appareils qui se connectent à votre appareil mobile le fassent via Wi-Fi, rappelez-vous qu’ils consomment des données de votre forfait. Il est donc crucial d’éviter de télécharger de gros fichiers, surtout si vous avez un forfait limité.

. Bien que les appareils qui se connectent à votre appareil mobile le fassent via Wi-Fi, rappelez-vous qu’ils consomment des données de votre forfait. Il est donc crucial d’éviter de télécharger de gros fichiers, surtout si vous avez un forfait limité. Frais supplémentaires . Bien que ce ne soit pas courant, certains fournisseurs de services peuvent facturer des frais supplémentaires pour l’utilisation du partage de connexion, il est donc recommandé de vérifier les politiques de votre plan de données avant d’utiliser cette fonctionnalité.

. Bien que ce ne soit pas courant, certains fournisseurs de services peuvent facturer des frais supplémentaires pour l’utilisation du partage de connexion, il est donc recommandé de vérifier les politiques de votre plan de données avant d’utiliser cette fonctionnalité. Réduction de l’autonomie . Le partage des données avec d’autres appareils transforme votre téléphone en un routeur. Le problème est que cette tâche consomme beaucoup de batterie, il est donc préférable de connecter l’appareil au réseau électrique.

. Le partage des données avec d’autres appareils transforme votre téléphone en un routeur. Le problème est que cette tâche consomme beaucoup de batterie, il est donc préférable de connecter l’appareil au réseau électrique. Vous avez besoin de couverture. Vous pourriez penser que, comme le signal Wi-Fi sur votre ordinateur ou votre tablette est au maximum, la vitesse sera toujours optimale. C’est parce que votre téléphone est à proximité, mais même si vous pouvez créer un point d’accès Wi-Fi ou faire du partage de connexion via câble ou Bluetooth à tout moment, votre téléphone doit bénéficier d’une bonne couverture pour une connexion rapide.

3 façons d’activer le partage de connexion sur votre téléphone

Eh bien, maintenant vous savez ce qu’est le partage de connexion, à quoi ça sert et comment cela affecte votre plan de données mobiles. Maintenant, il est temps de découvrir les méthodes de partage de données mobiles que vous trouverez sur la plupart des appareils Android.

Réseau Wi-Fi

Le point d’accès Wi-Fi, également connu sous le nom de Hotspot Wi-Fi, est l’une des façons les plus pratiques de partager Internet via la fonction de partage de connexion sur les appareils Android. Lorsqu’il est activé, votre téléphone se transforme en routeur et commence à émettre un signal Wi-Fi pour que d’autres appareils puissent s’y connecter.

Dans les options de configuration, vous pouvez changer le nom du réseau et le mot de passe. Un point positif de cette méthode est qu’elle permet la connexion de plusieurs appareils. C’est idéal pour partager Internet à haut débit avec n’importe quel appareil compatible.

Connexion Bluetooth

Une autre option est le partage de connexion via Bluetooth. Pour que cela fonctionne, vous devez associer votre téléphone à un autre appareil compatible.

Cette option est utile lorsque vous n’avez pas de réseau Wi-Fi à proximité et que la connexion par câble n’est pas pratique. Le partage de connexion via Bluetooth est une façon assez stable de fournir l’accès à Internet à d’autres appareils et consomme généralement moins de batterie que le hotspost Wi-Fi. Cependant, il présente l’inconvénient d’avoir un débit de transfert plus faible et de ne permettre l’accès qu’à un seul appareil.

Partage de données via un câble

Enfin, parlons du partage de connexion via un câble. Fondamentalement, il s’agit de connecter votre téléphone à un autre appareil via un câble USB pour partager la connexion Internet directement.

Le principal avantage du partage de connexion via câble est la grande vitesse de transfert des données, ainsi que la stabilité qu’il offre. De plus, le partage de connexion via câble n’épuise pas la batterie du téléphone, car l’appareil récepteur alimente le téléphone portable en énergie. L’inconvénient est que vous ne pourrez connecter qu’un seul appareil à la fois, généralement un ordinateur.

Comment partager des données mobiles avec le partage de connexion sur Android ?

Le dernier point que nous abordons dans ce guide concerne la procédure pratique pour mettre en place le partage de connexion sur votre téléphone Android. Nous laissons de côté les connaissances théoriques et vous montrons ce que vous devez faire pour créer un réseau d’accès Wi-Fi ou partager des données via Bluetooth ou un câble.

La première chose à faire est d’accéder aux paramètres de votre appareil. Ensuite, suivez ces étapes :

Accédez à la section Connexions. Elle peut être appelée Réseaux et Internet. Localisez l’option Partage de connexion ou Zone Wi-Fi. Activez la fonctionnalité et changez le nom du réseau. De plus, créez un mot de passe sécurisé que personne ne connaît. Connectez l’autre appareil au réseau Wi-Fi que votre téléphone a commencé à émettre.

N’oubliez pas de placer l’appareil à une distance où le signal Wi-Fi est fort pour améliorer la vitesse. De plus, n’oubliez pas que votre téléphone doit avoir une bonne couverture.

Et si vous voulez partager des données via un câble ou Bluetooth ? Eh bien, dans la même section qui vous permet de créer le point d’accès mobile, vous trouverez les options Partage de connexion via USB et Partage de connexion via Bluetooth. Une fois que vous les avez configurées, connectez les deux appareils par câble ou associez-les via la connexion Bluetooth.

N’oubliez pas qu’il existe un bouton dans le panneau des paramètres rapides pour activer rapidement le réseau Wi-Fi ou le partage de connexion via câble ou Bluetooth. Une fois que vous avez tout configuré, vous n’aurez plus besoin de revenir aux paramètres d’Android. Il vous suffira de cliquer sur l’activateur pour que les autres appareils se connectent au point d’accès.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :