iOS 17 beta 3 ajoute de nouvelles options vocales à Siri en allemand

Cette semaine, Apple a publié la troisième version bêta d’iOS 17 pour les développeurs, et bien que la mise à jour n’ajoute pas de fonctionnalités majeures par rapport aux versions bêta précédentes, elle s’accompagne de quelques changements mineurs. L’une d’entre elles est l’ajout de nouvelles options vocales pour Siri en allemand.

Siri vient de recevoir de nouvelles voix en allemand avec iOS 17

Comme l’indique MacErkopf, la troisième version bêta d’iOS 17.0 ajoute deux nouvelles options pour Siri en langue allemande. Selon le site web, il y a une nouvelle voix masculine et une nouvelle voix féminine, qui s’ajoutent aux deux autres voix déjà disponibles. Les personnes qui ont déjà installé la dernière version bêta peuvent trouver les nouvelles voix dans les paramètres de Siri.

L’année dernière, l’entreprise avait déjà introduit deux nouvelles voix dans Siri pour les anglophones. À l’époque, Apple avait déclaré que les nouvelles voix rendaient l’expérience d’utilisation de Siri encore plus personnelle, en donnant aux utilisateurs la possibilité de rendre l’assistant plus familier. Avec iOS 17, il semble qu’Apple souhaite étendre cette expérience à d’autres langues.

Des millions de personnes à travers le monde comptent sur Siri chaque jour pour les aider à accomplir des tâches, c’est pourquoi nous nous efforçons de rendre l’expérience aussi personnalisée que possible.

iOS 17 apporte également d’autres améliorations à l’assistant virtuel d’Apple. Par exemple, il n’a plus besoin de la commande « Hey Siri » pour s’activer, vous pouvez donc parler à Siri en prononçant simplement son nom. De plus, le choix de l’application de messagerie que vous utilisez avec Siri vient de devenir beaucoup plus facile, et Apple permet également aux utilisateurs de demander à Siri de lire des médias sur le HomePod à l’aide d’applications iPhone.

La troisième version bêta d’iOS 17 est désormais disponible pour les développeurs. Apple indique qu’une version bêta publique sera disponible ce mois-ci, tandis que la version officielle est attendue pour l’automne. Vous trouverez plus de détails sur l’installation de la mise à jour bêta sur le site Apple Developer.

