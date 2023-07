Elon Musk accuse Threads de copier Twitter et pourrait poursuivre Meta.

Elon Musk détruit Twitter. Et maintenant, il n’a pas du tout envie que Meta ait créé une copie presque identique qui semble prometteuse.

Threads est une grande alternative à Twitter créée par Meta.

C’est le sujet du jour. Presque de la semaine ou du mois. Et après avoir vu Elon Musk détruire Twitter pendant que ses utilisateurs attendaient impatiemment une alternative viable, il semble que dans les bureaux de Meta, Mark Zuckerberg et son équipe travaillaient sur une copie presque identique qui a connu un succès immédiat.

Les chiffres du premier jour de Threads font peur, avec plus de 30 millions d’utilisateurs inscrits en moins de 15 heures, et en plus le service fonctionne assez bien, ce qui a préoccupé Musk qui n’a pas du tout aimé cette copie presque identique en plus d’un géant comme Meta.

Il est vrai qu’il existait déjà des alternatives telles que Mastodon ou Bluesky, mais le premier compliquait un peu la compréhension de son fonctionnement tandis que le second était encore balbutiant, disponible uniquement sur invitation, laissant la porte ouverte à Zuckerberg qui tentait d’exploiter le potentiel d’Instagram et de sa base d’utilisateurs comme il l’a finalement fait.

Avec Bluesky balbutiant et Mastodon compliquant les choses, Elon Musk ne s’attendait certainement pas à une concurrence aussi importante en si peu de temps, en plus du potentiel d’exploiter la base d’utilisateurs d’Instagram.

Ce n’est donc pas un hasard si Threads connaît un tel succès, un service auquel on peut accéder sans inscription, seulement avec notre compte Instagram et en téléchargeant une application qui est également intuitive, déjà connue, car elle ressemble dangereusement à Twitter. Le Twitter d’antan que tout le monde voulait retrouver. Et en plus, d’un coup, Threads a directement atteint 100 pays sans passer par la case départ.

C’est ainsi qu’Elon Musk voit maintenant plus que jamais les 44 milliards de dollars qu’il a investis dans Twitter menacés lors d’une de ses attaques d’ego et de folie, car comme en parlaient les collègues de PhoneArena, il s’agit d’une concurrence sérieuse et de qualité, surtout parce que Meta veut à tout prix tous nos données et qu’il lui manquait ce réseau social plus professionnel, plus sérieux, presque un moyen de communication, avec des gens qui offraient du contenu très intéressant et plus fiable, comme l’était Twitter.

On comprend donc pourquoi Twitter est déjà en train d’examiner le cas devant les tribunaux, menaçant de poursuivre Meta en l’accusant de voler « les secrets commerciaux de Twitter et d’autres propriétés intellectuelles ». Du moins, c’est ce que dit la lettre envoyée par Alex Spiro, l’avocat personnel d’Elon Musk, qui a déjà écrit directement à Mark Zuckerberg.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) Juillet 6, 2023

Et ce n’est pas tout, Elon lui-même a donné son opinion comme vous pouvez le voir dans le tweet que nous insérons ici, disant que « la concurrence c’est bien, tricher ce n’est pas bien ».

Pour approfondir un peu les accusations de Spiro contre Meta, ils indiquent que l’entreprise basée à Menlo Park aurait pu embaucher d’anciens employés de Twitter pour leur révéler des secrets de Twitter afin de progresser plus rapidement dans le développement de Threads. Pour l’avocat d’Elon Musk, cela constitue « une violation des lois étatiques et fédérales, ainsi que des obligations de ces anciens employés envers Twitter ».

Ici commence probablement une longue bataille juridique qui nous tiendra en haleine pendant que nous cherchons une place dans d’autres alternatives à Twitter.

Il serait évidemment légal d’embaucher d’anciens employés licenciés de Twitter, mais ce que nous ne connaissons pas, ce sont les éventuels contrats de confidentialité qu’ils auraient pu signer avec l’entreprise, donc ici commence une nouvelle bataille juridique qui durera de nombreux mois, voire des années probablement, et qui nous tiendra en haleine pendant que les utilisateurs trouvent leur place après l’apocalypse de Twitter.

En réalité, la réponse de Meta ne s’est pas fait attendre, et Andy Stone, le directeur des communications de l’entreprise, a confirmé sur son profil de Threads (comme il ne pouvait en être autrement) que « pour être clair : personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter ».

