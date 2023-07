15 fonctionnalités des nouveaux Meta Threads

Hier, Meta a lancé sa nouvelle plateforme sociale, Threads, qui attire beaucoup de trafic depuis son lancement. Selon Meta, ce système est conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive que les plateformes de médias sociaux classiques. Meta Threads fait partie de la vision de Meta pour le Metaverse, un monde virtuel où les personnes peuvent interagir entre eux et avec des objets numériques de manière plus naturelle et intuitive. Selon Techpoint Africa, l’application a reçu 10 millions de téléchargements dans les 7 premières heures suivant son lancement. CNN rapporte par ailleurs qu’après 12 heures, il y avait 30 millions de téléchargements tandis que CNBC rapporte que cette application en avait 70 millions juste après 24 heures. Selon CBS, Threads est disponible en téléchargement dans les stores d’applications Apple et Google Android dans plus de 100 pays à travers le monde.

Comment utiliser les Meta Threads

Meta Threads est similaire à Twitter, où les utilisateurs peuvent écrire et partager des mises à jour de texte en temps réel. Les threads de discussion permettent des messages texte jusqu’à 500 caractères et peuvent inclure des liens, des photos et des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes. La fonctionnalité permet également une messagerie privée entre les utilisateurs.

Pour utiliser Meta Threads, les utilisateurs doivent télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play Store. Une fois téléchargés, les utilisateurs peuvent se connecter avec leurs comptes Facebook ou Instagram. L’application invitera ensuite les utilisateurs à créer un profil et à sélectionner leurs intérêts. Les utilisateurs peuvent alors commencer à partager des mises à jour textuelles et à rejoindre des conversations publiques.

L’une des caractéristiques uniques de Meta Threads est la possibilité de créer des mises à jour de statut personnalisées qui peuvent être partagées avec un groupe d’amis sélectionné. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une liste de statuts prédéfinis ou créer le leur. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager ce qu’ils font ou ressentent avec un groupe d’amis sélectionné sans avoir à le partager publiquement.

Une fois que les utilisateurs ont configuré l’application, ils peuvent commencer à explorer le monde virtuel et à interagir avec d’autres utilisateurs. De nombreuses fonctionnalités de Meta Threads sont intuitives et faciles à utiliser, mais des didacticiels et des guides sont également disponibles pour aider les utilisateurs à démarrer. Compte tenu de la popularité soudaine de cette application, il est important que les utilisateurs connaissent certaines des fonctionnalités clés de Meta Threads.

Fonctionnalités des méta-threads

1. Avatars :

Les avatars Meta Threads sont des représentations numériques personnalisables des utilisateurs qui peuvent être utilisées sur les plates-formes de Meta, notamment Facebook, Messenger, Instagram Stories et les DM. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs avatars avec de nouvelles formes de corps, de cheveux et de textures de vêtements pour mieux s’exprimer. Le Meta Avatars Store propose également des tenues numériques de grandes marques de mode, telles que Balenciaga, Prada et Thom Browne. Les avatars peuvent être utilisés pour transmettre la personnalité, le sens de l’humour et le sens de la mode d’un utilisateur. Ses améliorations apportées aux cheveux, aux vêtements et aux yeux apparaissent dans des stickers, des photos de profil, des photos de couverture, etc.

2. Espaces virtuels :

Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres espaces virtuels, tels que des versions ou des bâtiments entiers. Ces espaces peuvent être utilisés pour socialiser, jouer ou d’autres activités.

3. Interactions sociales :

Meta Threads est conçu pour faciliter les interactions sociales entre les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent discuter entre eux, rejoindre des groupes et assister à des événements.

4. Objets virtuels :

Les utilisateurs peuvent créer et interagir avec des objets virtuels, tels que des meubles, des véhicules et d’autres objets. Ces objets peuvent être utilisés pour décorer des espaces virtuels ou à d’autres fins.

5. Jeux :

Meta Threads comprend une variété de jeux auxquels les utilisateurs peuvent jouer les uns avec les autres. Ces jeux vont des puzzles simples aux jeux multijoueurs plus complexes.

6. Marchés virtuels :

Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des objets virtuels, tels que des vêtements, des accessoires et d’autres objets. Ces places de marché sont conçues pour être conviviales et faciles à utiliser.

7. Réalité virtuelle :

Meta Threads est conçu pour être compatible avec les casques de réalité virtuelle, permettant aux utilisateurs de découvrir le monde virtuel de manière plus immersive.

8. Confidentialité :

Meta Threads comprend une variété de fonctionnalités de confidentialité, telles que la possibilité de contrôler qui peut voir votre profil et quelles informations sont partagées.

9. Accessibilité :

Meta Threads est conçu pour être accessible aux utilisateurs handicapés, avec des fonctionnalités telles que la synthèse vocale et la prise en charge des lecteurs d’écran.

10. Sécurité :

Meta Threads comprend une variété de fonctionnalités de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les cybermenaces, telles que les logiciels malveillants et les attaques de phishing.

11. Confidentialité et contrôle améliorés :

Les discussions donnent la priorité à la confidentialité en donnant aux utilisateurs un contrôle total sur qui peut voir leurs publications.

12. Messages jusqu’à 500 caractères :

Les messages de threads de discussion peuvent contenir jusqu’à 500 caractères et peuvent inclure des liens, des photos et des vidéos d’une durée maximale de 5 minutes.

13. Version textuelle d’Instagram :

Threads est une version textuelle d’Instagram qui permet aux utilisateurs de partager des mises à jour et de communiquer avec d’autres en temps réel.

14. Espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques :

Les threads de discussion offrent un espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques, ce qui est différent du flux principal d’Instagram.

15. Application compagnon pour Instagram :

Threads est une application compagnon d’Instagram, et les utilisateurs peuvent emmêler leur compte Instagram avec Threads.

Derniers mots

Meta Threads est une plate-forme de médias sociaux qui gagne tellement de trafic quelques jours seulement après sa sortie officielle. La société affirme que cette nouvelle application offre aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive que les plates-formes de médias sociaux classiques. Ses fonctionnalités incluent les avatars, les espaces virtuels, les interactions sociales, les objets virtuels, les jeux, les marchés virtuels, la réalité virtuelle, la confidentialité, l’accessibilité et la sécurité. Pour utiliser Meta Threads, les utilisateurs doivent créer un compte et télécharger l’application, et nombre de ses fonctionnalités sont intuitives et faciles à utiliser. Cette application est encore nouvelle, donc la plupart de ses fonctionnalités ou leur opérabilité sont encore secrètes. Pour le moment, il est trop tôt pour parler des avantages et des inconvénients ou des limites de cette application. Après quelques semaines, nous serons en mesure de connaître les points positifs et les limites de l’application.

