iOttie présente quatre nouveaux supports pour iPhone Easy One Touch 6, dont un conçu pour Tesla

iOttie rafraîchit aujourd’hui sa gamme de supports de voiture pour iPhone et Android avec sa nouvelle génération d’offres. Améliorant les trois modèles standard que nous avons vus par le passé et ajoutant un tout nouveau modèle adapté aux Teslas, la nouvelle série iOttie Easy One Touch 6 débarque sur les étagères des stores.

iOttie présente deux nouveaux supports de voiture Easy One Touch série 6

Après avoir doublé le MagSafe plus tôt dans l’année avec des extensions de sa gamme Velox, iOttie revient à sa gamme principale pour lui donner un peu d’amour. Proposant le même mécanisme de fixation d’une seule main pour garder votre smartphone en vue pendant les trajets en voiture ou au travail, iOttie sort maintenant sa nouvelle série Easy One Touch 6.

Cela fait des années que nous écrivons sur iOttie et son système Easy One Touch, et la nouvelle version semble largement améliorer les versions précédentes. Le système à ressort est rafraîchissant par rapport à ce que nous avons vu par le passé, avec un design qui facilite grandement la récupération de votre smartphone sur le support d’une seule main.

Au moment du lancement, nous voyons trois facteurs de forme distincts entrer en scène. Le premier est celui qui sera le plus populaire dans de nombreux véhicules. Le support standard pour tableau de bord comporte une ventouse fixée à un bras de montage sur lequel se connecte le clip de l’iPhone. La conception télescopique permet également de placer l’ensemble dans la bonne position.

Appliquant la même technologie aux voitures électriques, le support iOttie Easy One Touch 6 est également disponible dans une configuration prête pour l’écran. Les voitures telles que les Teslas, les Rivian et même la Mach-E de Ford ont toutes adopté un design d’écran dans le cockpit qui rend les supports de voiture traditionnels tels que le modèle de tableau de bord ci-dessus un peu moins fonctionnels – c’est pourquoi iOttie propose maintenant un support plus spécialisé.

Le nouveau support pour écran de véhicule est proposé au même prix et s’articule autour de la dernière version du mécanisme One Touch. La seule différence réside dans le bras de montage, qui comporte un point de fixation rotatif qui adhère à l’arrière de l’écran tactile de votre voiture.

La nouvelle série iOttie Easy One Touch 6 arrive également sur le marché avec un nouveau modèle à fente pour CD. Ce dernier est vendu un peu moins cher que les deux autres, mais ne dispose pas des mêmes conceptions entièrement réglables.

Les modèles iOttie ne sont pas équipés d’un système de chargement intégré comme beaucoup d’autres modèles, mais vous encouragent à apporter votre propre câble. Personnellement, j’ai toujours préféré les produits de cette société en tant que propriétaire d’un véhicule avec CarPlay câblé, et il semble qu’iOttie s’appuie sur ce point en s’assurant que vous sachiez toujours où se trouve le cordon d’éclairage ou USB-C.

Trois des nouveaux supports iOttie Easy One Touch 6 sont désormais disponibles sur la boutique Amazon de la société. Les supports standard pour tableau de bord et Tesla se vendent tous les deux à $29.95. Le modèle à fente pour CD, quant à lui, se vend au prix de $27.99. Il y aura également un modèle de ventilation avec la même fixation qui sera disponible à une date ultérieure.

