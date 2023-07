Soyez en forme et restez élégant avec la montre intelligente robuste KOSPET TANK S1

Les modèles de montres connectées de la marque KOSPET sont bien connus sur le marché et la société dispose d’un portefeuille de modèles assez large. Mais cela n’empêche pas les roues de tourner et leur rythme de développement est assez admirable. Et récemment, ils ont lancé un nouveau modèle avec KOSPET TANK S1 et il mérite certainement une attention particulière. Surtout lorsqu’il est associé à un très bon prix de lancement réduit, vous pouvez donc l’obtenir encore moins cher. Alors que peut apporter cette nouvelle smartwatch aux clients ?

Pour commencer, évidemment les capacités robustes, comme son nom l’indique déjà. KOSPET TANK S1 est fourni avec les indices de robustesse IP69K et MIL-STD-810 et également 5ATM pour la résistance à l’eau. Ainsi, il peut résister à des pressions équivalentes à une profondeur de 50 mètres. L’écran circulaire AMOLED Always-on de 1,3 pouces est également protégé par le Corning Gorilla Glass 3 et est encore plus durable grâce au renforcement chimique. Mais il s’agit de la première montre intelligente d’extérieur conçue spécifiquement pour les femmes, de sorte que le design est également exquis en utilisant un alliage 6xxx de qualité aérospatiale et de l’acier inoxydable 316L. Et avec un diamètre de 45 mm et un poids de 48 g, ce sera un accessoire élégant même en extérieur.

Robuste, mais toujours élégant

Vous pouvez également choisir parmi quatre couleurs différentes (vert, argent, rose et noir), ce qui vous permet d’adapter le design à votre goût. Mais le style et le design ne sont bien sûr qu’une partie de l’appel. Parce que la nouvelle smartwatch robuste peut également être votre suivi de la santé et de l’exercice. Grâce au suivi de 70 sports différents, capteur VP60 avancé pour surveiller votre fréquence cardiaque, suivi du cycle menstruel et bien plus encore. Vous ne manquerez aucun appel grâce à la fonction d’appel Bluetooth et l’autonomie de la batterie durera plusieurs jours.

Mais KOSPET TANK S1 a un atout supplémentaire dans la manche pour tous les clients intéressés et c’est le prix. Jusqu’au 26 juillet à 0h00 GMT, vous pouvez les trouver au prix de lancement spécial de 79,99 $ sur Aliexpress. Plus d’informations sur la smartwatch peuvent toujours être trouvées sur le site officiel, alors n’hésitez pas à le consulter. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçu.

