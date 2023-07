Cette personne travaille deux jours par an et gagne 40 000 dollars pour changer une ampoule, mais il y a un truc.

Il s’agit de Kevin Schmidt et cela pourrait sembler être un travail très simple, mais force est de constater que c’est vraiment compliqué.

Kevin Schmidt a un travail de rêve, n’est-ce pas?

Le fait est que changer des ampoules n’a pas beaucoup de mystère. En réalité, il existe des dizaines de blagues sur le fait de changer des ampoules, car c’est tellement simple qu’il est difficile de ne pas savoir le faire. Étonnamment, il y a un homme qui gagne 40 000 dollars pour changer deux ampoules par an. Mais le dicton populaire est sage et dit toujours que « personne ne donne de pièces d’argent pour des pesetas ». Dans ce cas, cela se réalise, car son travail est incroyablement dangereux. Nous avons déjà vu des emplois assez curieux ou extravagants ici, comme des vélos triangulaires ou des ordinateurs champignons, mais force est de constater que jusqu’à présent nous n’avions pas traité d’un travail qui impliquait un tel danger et qui était aussi nécessaire pour la technologie.

Voyons ce que ce travail a de si bien pour qu’il soit si bien payé et pourquoi une personne en a besoin

Professionnel grimpeur de tours géantes

Kevin Schmidt est un grimpeur de tours professionnel. Il travaille pour Vikor Technologies, qui a documenté à plusieurs reprises ses exploits. En utilisant les escaliers d’accès, Schmidt monte et se sécurise avec un harnais pour que l’ascension ne soit pas un véritable danger pour sa vie. De cette façon, avec patience et un peu de temps, il escalade des tours géantes pouvant atteindre 450 mètres de hauteur. Dans la vidéo, on peut clairement le voir escalader une tour de 1500 pieds, ce qui équivaut ni plus ni moins à 457 mètres de hauteur.

Le prix est fonction du risque. Il gagne 20 000 dollars à chaque fois qu’il escalade une tour et il est généralement habitué à l’escalader tous les six mois, ce qui indique qu’il gagne près de 40 000 dollars par an pour ce travail. Il s’agit d’un travail vraiment dangereux et c’est pourquoi il doit s’accrocher aux marches les plus proches pour ne pas tomber dans le vide absolu.

Quand il arrive en haut, il prend un moment pour contempler les vues incroyables et ensuite il prend un selfie pour l’envoyer à sa femme et montrer qu’il va bien.

Son collègue de travail, Todd Thorin, a été chargé d’immortaliser tout ce qui s’est passé dans son travail. Pour cela, depuis la sécurité du sol, il a fait voler un drone pour suivre son périple autour de la tour haute tension. Ainsi, il voit comment Schmidt grimpe avec une certaine tranquillité. Après tout, il doit escalader plus de 400 mètres et c’est un travail épuisant. Par conséquent, il doit contrôler son rythme pour ne pas finir trop fatigué pour continuer. Il n’est pas rare qu’il doive prendre quelques pauses.

Que fera Kevin Schmidt de son temps libre? Il est très probable qu’il ait un autre travail, car en réalité ces 40 000 dollars ne sont pas un salaire très élevé aux États-Unis, et peut-être le combine-t-il avec un autre travail plus normal et moins « adrnalitique ». Quoi qu’il en soit, il est clair que ce n’est pas un travail pour tout le monde, car il peut être vraiment épuisant et comporte aussi un grand danger. Cependant, il est évident que ce n’est pas un bon travail pour ceux qui ont le vertige.

