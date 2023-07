Ce film a relancé le cinéma après la pandémie, c’est l’un des plus rentables de 2022 et il est en streaming.

La pandemia pudo acabar con le cinéma, pero ce film a cartonné au box-office pour prouver qu’il restait encore de la vie

Ce film a ressuscité le cinéma selon les amateurs de blockbusters

Les cinémas ont toujours été remplis de vrais blockbusters depuis la formalisation du format au siècle dernier. Cependant, avec l’arrivée de la pandémie, les plateformes de streaming ont tenté de déterminer laquelle était la meilleure et ont connu un énorme succès puisque nous étions tous à la maison et ne pouvions pas aller au cinéma. Cependant, ce film a été capable de récupérer la confiance des spectateurs. Bien sûr, comme on pouvait s’y attendre, il est désormais disponible en streaming. Plus précisément dans le catalogue d’Amazon Prime Video

Ce film était l’espoir du cinéma commercial

Pete « Mavericks » Mitchel est un pilote qui forme d’autres pilotes depuis trente ans depuis le premier film. Sa vie n’a pas beaucoup changé. Il essaie d’éviter toute promotion pour pouvoir continuer à piloter des avions car c’est ce qui le fait se sentir vivant et il ne pourrait pas accepter de ne plus jamais pouvoir piloter. Cependant, il est finalement affecté à l’académie de l’air « Top Gun » pour former les meilleurs pilotes des États-Unis à une mission dangereuse en territoire ennemi. Le problème, c’est que son passé refera surface quand il rencontrera le fils de son défunt ami « Goose ». Il devra alors lutter contre son passé en regardant vers le présent et l’avenir.

Avec cette synopsis, difficile d’imaginer qu’il ne s’agit pas de « Top Gun Maverick », l’un des films « revival » les plus réussis de ces dernières années. Ce n’est pas surprenant car il présente les caractéristiques suivantes:

Le film offre un blockbuster dans le plus pur style des années 80.

Tom Cruise prouve qu’il est en forme et est capable de continuer à tourner des films d’action sans problème malgré son âge.

En particulier, ce film a séduit les amateurs des films originaux, mais aussi ceux qui n’avaient jamais vu le premier film.

Les effets spéciaux sont très bien réalisés et le film est très émouvant à certains égards.

L’objectif du film était de démontrer qu’il était possible d’aller au cinéma sans problème et que la pandémie était déjà surpassée à de nombreux égards.

De nombreux professionnels du cinéma ont salué ce film pour avoir réussi à relancer les salles de cinéma.

Le film a été un succès non seulement au box-office, mais aussi auprès de la critique et du public. Sur Rotten Tomatoes, il bénéficie d’une réception positive de 96% de la critique et de 99% du public, ce qui en réalité des notes presque parfaites et lui assure un avenir certain pour la saga si une autre suite est lancée.

Si vous voulez voir « Top Gun Maverick », vous pouvez le trouver sur Amazon Prime Video pour tous ceux qui ont un abonnement à la plateforme.

Les autres films qui ont relancé le cinéma en 2022

Il y a eu une série de films qui ont permis aux gens de retourner dans les salles de cinéma pour profiter de l’un des plus grands passe-temps depuis son invention. Ainsi, les salles ont montré un bon niveau de santé grâce aux sorties suivantes selon Box Office Mojo:

Avatar: The Way of the Water avec 2 320 250 281 dollars de recettes dans le monde entier.

Top Gun: Maverick avec 1 495 696 292 dollars de recettes.

Jurassic World Dominion avec 1 001 978 080 dollars de recettes.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a réussi à récolter 955 775 804 dollars au box-office.

Minions: The Rise of Gru a été le film pour enfants qui a le plus cartonné au box-office avec 939 628 210 dollars de recettes dans le monde entier.

Ainsi, tous ces films ont posé un précédent important dans les salles de cinéma dans le but de relancer les blockbusters et de redonner confiance aux gens pour fréquenter les salles.

