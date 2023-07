Ce menu caché dans MIUI 14 vous permettra de modifier des paramètres interdits et d’économiser la batterie sans rien installer.

Le système d’exploitation d’un téléphone portable est beaucoup, beaucoup plus que les options que nous voyons dans les Paramètres. MIUI, sans aller plus loin, cache des menus, des options et des outils qui ne sont généralement pas utilisés par l’utilisateur moyen d’un téléphone portable, mais qui sont connus des experts et des développeurs.

Vous voulez économiser un peu de batterie et faire en sorte que votre Xiaomi se comporte de manière plus efficace ? Nous allons vous révéler un menu caché dans le nouveau MIUI 14 pour gérer les réseaux auxquels votre téléphone Xiaomi se connecte. Et comment et accéder.

Le menu caché des réseaux sur votre Xiaomi et l’astuce de la batterie qui fonctionne aussi dans MIUI 13.

Faites ceci – les étapes sont les mêmes sur MIUI 14 que sur MIUI 13 :

Déverrouillez ou allumez le téléphone et ouvrez Paramètres – le moyen le plus rapide est de glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, et de taper sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure. Ouvre le premier paramètre, À propos du téléphone Voyez-vous l’option intitulée Informations détaillées et spécifications (dans MIUI 13, il s’agit de Toutes les spécifications) ? Saisissez-la Recherchez le stockage interne et entrez, rien ne se passe ? C’est parce que vous devez cliquer plusieurs fois. Vous avez maintenant l’écran de test devant vous.

Que puis-je faire dans le menu caché de MIUI 14 et 13 ?

Si vous allez dans Phone Info1 et faites un test ping, vous pouvez voir si le réseau auquel vous êtes connecté fonctionne bien, le carnet d’adresses de la carte SIM, les numéros d’appel fixes, les numéros de service, l’état du service IMS ou activer une connexion de données.

Dans Info Wi-Fi, vous pouvez modifier les types de réseaux auxquels vous souhaitez que votre téléphone choisisse de se connecter, s’ils sont disponibles à proximité ou restreindre un type de réseau pour favoriser uniquement ceux qui sont à proximité, ce qui équivaut à une réduction de l’usure de la batterie.

Pourquoi ? C’est simple : moins le système couvre de réseaux, moins le smartphone consomme d’énergie. Or, une consommation d’énergie réduite se traduit par une plus grande autonomie de la batterie.

Attention à ce que vous touchez

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un menu avec des options pour les experts et les personnes qui connaissent ces fonctions. Si ce n’est pas votre truc, si vous ne voulez rien changer parce que votre smartphone fonctionne bien, ou si vous avez peur de tripoter cette section de peur de toucher quelque chose que vous ne devriez pas, alors il vaut mieux ne pas entrer, ou faire des captures d’écran de la façon dont les paramètres sont la première fois que vous entrez, juste au cas où, pour laisser tout comme c’était avant.

