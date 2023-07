Plus sur l’Apple Vision Pro : de nouveaux détails émergent sur son lancement et sa conception

De nouveaux détails émergent sur les Apple Vision Pro concernant leur design, leur lancement et leur présence en store.

De nouveaux détails émergent sur les Apple Vision Pro

Bien qu’il soit bien connu que l’Apple Vision Pro sera lancé en 2024, nous connaissons déjà de nombreux détails sur l’appareil, car la société travaille très dur sur le lancement. Nous le savons car l’application TestFlight, utilisée pour tester les versions bêta des applications, est déjà compatible avec visionOS ou qu’Apple rencontre des problèmes de conception avec son premier ordinateur spatial.

Récemment, de nouveaux détails sont apparus concernant son lancement, sa présence en store et sur cette prétendue bande supplémentaire qui permettra à l’Apple Vision Pro d’être plus léger à porter pour les utilisateurs.

Lancement au Royaume-Unis et au Canada fin 2024

Le premier pays choisi pour le lancement de l’Apple Vision Pro est les États-Unis, ce que nous pouvions attendre compte tenu des précédents. Bien que cette décision soit déjà prise, Apple réfléchit déjà aux marchés suivants pour le lancement de ses lunettes et parmi les pays choisis se trouvent le Royaume-Unis et le Canada, bien que la décision ne soit pas encore prise.

Dans son dernier rapport, Mark Gurman indique qu’Apple envisage de lancer le Vision Pro en Europe et en Asie peu de temps après, avec des ingénieurs d’Apple travaillant pour localiser l’appareil en France, en Allemagne, en Australie, en Chine, à Hong Kong, au Japon et en Corée.

Apple préparerait également le lancement de son Vision Pro dans les stores aux États-Unis. Il est envisagé d’ouvrir de nouvelles zones dans les Apple Store où les clients pourront tester l’appareil. Ces nouvelles expériences de test devront se faire sur rendez-vous car, selon Gurman, il n’y aura que deux unités à des fins de test.

Le design de la bande supplémentaire de l’Apple Vision Pro est encore en cours de finalisation

Depuis peu avant la présentation de l’Apple Vision Pro, nous savons que l’appareil aura une bande supplémentaire afin de soulager son poids. Cette bande supplémentaire ne serait pas incluse dans la boîte de l’ordinateur spatial d’Apple, même si elle coûte 3500 dollars, mais il semble que son design ne soit pas encore terminé.

Il semblerait que le bandeau tressé qui ira autour de l’arrière de la tête comporte une molette de réglage, mais il peut ne pas être suffisamment confortable ou sécurisé pour certains utilisateurs, notamment s’ils prévoient d’utiliser l’appareil pendant de longues périodes, c’est là que la deuxième sangle entrerait en jeu, qui est encore en cours de finalisation.

En résumé, on s’attend à ce que l’Apple Vision Pro soit lancé en 2024 et plusieurs détails sur l’appareil sont déjà connus. Bien que la conception de la bande supplémentaire devant alléger son poids reste à finaliser, Apple travaille sur son lancement et prévoit de s’étendre à des marchés internationaux tels que le Royaume-Unis et le Canada.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :