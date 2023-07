Vous pourrez ensuite supprimer votre compte Threads sans perdre Instagram.

L’une des découvertes les plus … intéressantes d’hier est qu’il n’y a aucun moyen de supprimer votre compte Threads sans supprimer également votre compte Instagram.

Après de nombreuses objections à ce sujet, l’entreprise dit maintenant qu’elle « étudie un moyen de supprimer votre compte Threads séparément »….

Les deux secrets du succès fulgurant de Threads

Le défi de toute nouvelle plateforme de réseau social est d’atteindre une masse critique. Le problème est que peu de gens prendront la peine de rejoindre une plateforme tant qu’elle n’est pas déjà populaire.

Threads a trouvé la solution parfaite à ce problème. En gros, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez ouvrir un compte Threads en quelques secondes en connectant les deux. Pour beaucoup, cela fait partie de la catégorie « pourquoi pas ? ».

Par ailleurs, Elon Musk a accepté le rôle non rémunéré de directeur marketing de Threads. Il avait déjà consacré beaucoup d’efforts à rendre l’utilisation de Twitter aussi gênante et désagréable que possible, et a donné à Threads la dernière impulsion promotionnelle en cassant complètement Twitter pour ses utilisateurs les plus prolifiques. Il s’est également attribué le mérite d’avoir aidé Meta dans son travail technique sur la plateforme en mettant à disposition des ingénieurs expérimentés de Twitter.

Mais la facilité d’inscription a un coût

Si Meta a permis aux utilisateurs de créer un compte Threads en quelques secondes, l’entreprise ne facilite pas la suppression de votre compte !

Nous avons appris hier que le seul moyen de supprimer votre compte Threads était de supprimer votre compte Instagram ! La politique de confidentialité supplémentaire de Threads le confirme : « Vous pouvez désactiver votre profil Threads à tout moment, mais votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram. »

Cette décision a suscité une indignation compréhensible, et l’entreprise fait maintenant marche arrière. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a répondu aux inquiétudes en déclarant que Meta travaillait sur une solution.

J’ai reçu des questions sur la suppression de votre compte. Pour clarifier, vous pouvez désactiver votre compte Threads, ce qui masque votre profil et votre contenu Threads, vous pouvez rendre votre profil privé et vous pouvez supprimer des posts individuels de Threads – tout cela sans supprimer votre compte Instagram. Threads est géré par Instagram, il s’agit donc pour l’instant d’un seul compte, mais nous cherchons un moyen de supprimer votre compte Threads séparément.



