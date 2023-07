Voici le nouveau jeu gratuit que vous pouvez télécharger sur votre PC via l’Epic Games Store

Grime: Tinge of Terror est le nouveau jeu gratuit que vous pouvez trouver cette semaine sur l’Epic Games Store.

Si bien actualmente es muy sencillo encontrar ofertas y juegos gratis en todas las plataformas, es cierto que en PC es algo mucho más habitual et depuis un certain temps. Que ce soit sur Steam ou sur l’Epic Games Store, vous trouverez une bonne quantité de titres gratuits et d’offres en tous genres pour élargir votre catalogue sur PC. En réalité, dans cet article, nous allons parler du deuxième store mentionné et de l’un de ses principaux avantages.

Exactement, vous y trouverez ce qui est le nouveau jeu vidéo gratuit sorti hier sur l’Epic Games Store. La semaine dernière, ils nous ont donné la possibilité de télécharger sans frais supplémentaires The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos et maintenant nous pouvons obtenir Grime: Tinge of Terror, du moins jusqu’au 13 juillet, date à laquelle ils ajouteront la nouvelle proposition gratuite.

« Grime est un RPG d’action et d’aventure frénétique et impitoyable dans lequel vous écrasez des ennemis avec des armes vivantes qui mute de forme et de fonction, puis vous consommez leurs restes avec un trou noir pour renforcer votre réceptacle tout en détruisant un monde d’intrigue anatomique« , tel est le descriptif du titre par Clover Bite. Il convient également de mentionner que ce jeu sur Steam a un peu plus de 3 000 critiques et que 86% des critiques sont positives.

En parlant de Steam, Grime: Tinge of Terror est actuellement au prix de 13,99 euros, car il est également en promotion jusqu’au 13 juillet. Pendant ce temps, sur l’Epic Games Store, vous pouvez l’obtenir gratuitement ou payer 20,99 euros, qui est le prix qu’il a dans le store des responsables de Fortnite, le célèbre battle royale free-to-play. N’oubliez pas, vous pouvez également l’obtenir gratuitement jusqu’au 13 de ce mois.

Enfin, pour vous préparer à son arrivée, il convient de mentionner que le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store sera Train Valley 2, un simulateur dans lequel nous devrons créer notre propre entreprise ferroviaire pendant la révolution industrielle et la guider vers l’avenir. « Répondez aux besoins des villes et des industries de la vallée. Construisez des voies ferrées, améliorez vos locomotives et maintenez tout à jour sans retards ni accidents », voilà ce qu’ils en disent dans ledit store.

