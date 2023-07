Achetez le HONOR 90 et obtenez le HONOR Pad X8 GRATUITEMENT ou pour une somme modique (code de coupon à l’intérieur)

Hier, Honor a organisé un événement de lancement à Paris où il a officiellement lancé deux appareils. La société a lancé le Honor 90 de milieu de gamme ainsi qu’une nouvelle tablette, Honor Pad X9. Le prix du Honor Pad X9 est de 179,99 £ (environ 230 $) et les utilisateurs qui achètent cet appareil chez HiHonor recevront gratuitement une paire d’écouteurs HONOR X5. Cette gratuité dure jusqu’à fin juillet. Cependant, les cadeaux offerts avec l’achat du Honor 90 sont bien plus que ceux du Pad X9. Cet appareil est disponible au Royaume-Unis Voici comment acheter le Honor 90 et obtenir le Honor Pad X8 gratuitement ou moyennant un petit supplément

Achetez Honor 90 et obtenez Honor Pad X8 GRATUITEMENT

A partir d’aujourd’hui, le 7e jour de juillet, le HONOR 90 sera disponible en pré-commande sur Amazon, Very et Currys. Si les utilisateurs précommandent via ces sites de ventes entre aujourd’hui et le 18e de juillet, ils recevront gratuitement un HONOR Pad X8. Cependant, à partir du 19e jour de juillet, le HONOR 90 sera officiellement en vente via ces canaux.

Avec Argos, le 19e jour de juillet, le HONOR 90 sera également disponible et clients. Les acheteurs recevront un Honor Pad X8 gratuit (d’une offre de 139,99 £) jusqu’au 2nd Août 2023.

Chez Three, les HONOR 90 et HONOR 90 Lite seront disponibles à partir du 26e de juillet. Lors de l’achat du HONOR 90 sur les tarifs mensuels payants avec Three, les clients pourront échanger leur ancien téléphone mobile et bénéficier d’une remise de 250 £. De plus, ils recevront un HONOR Pad X8 gratuit.

Pour HONOR 90 Lite payant mensuellement avec Three, les clients pourront échanger leur ancien smartphone et recevoir 100 £ de réduction.

Achetez Honor 90 et obtenez une réduction de prix et Honor Pad X8 à un prix modique

Selon Honor, entre le 6 juin et le 18 juin, tout client qui achète le Honor 90 de HiHonor avec le code promo AUKH905 bénéficiera de 5 % de réduction et pourra également obtenir le Honor Pad X8 pour seulement 9,99 £. Le prix de détail du Honor Pad X8 est de 139,99 £, le client économisera donc 9,99 £. Veuillez noter que ce code promo sera actif jusqu’à fin juillet.

Prix ​​et disponibilité

Le HONOR 90 est disponible en 3 couleurs dont Midnight Black, Emerald Green et Diamond Sliver. Cependant, la version Diamond Silver ne peut être achetée que sur le site Web HONOR. Le HONOR 90 sera disponible au Royaume-Unis au prix de vente conseillé de 449,99 £ pour 8 Go + 256 Go et de 499,99 £ pour 12 Go + 512 Go.

Caractéristiques succinctes du Honor 90 et du Honor Pax X8

Puisque nous parlons d’obtenir le Honor Pad X8 gratuitement ou moyennant un petit supplément lors de l’achat du Honor 90, vous aurez peut-être besoin d’informations pertinentes sur les deux appareils. Voici les brèves caractéristiques de ces appareils

HONOR 90

Le Honor 90 dispose d’un appareil photo 200MP, d’un écran supérieur et d’un processeur puissant. Il dispose d’un écran OLED de 6,76 pouces avec une résolution de 2772 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition et jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Honor 90 dispose d’un appareil photo principal de 200 MP, d’un appareil photo ultra large de 5 MP et d’un appareil photo de profondeur de 2 MP. Il dispose également d’une caméra frontale de 50MP. Le téléphone dispose d’une batterie de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 66 W. Cet appareil fonctionne sur le dernier HONOR MagicOS 7.1 en plus d’Android 13. Le HONOR 90 est également fourni avec des fonctionnalités intelligentes comme Magic Text qui reconnaît intelligemment le texte sur une image.

En termes de design, les Honor 90 ont une évolution esthétique distincte de leurs prédécesseurs. Le Honor 90 conserve le design hexagonal arrondi des caméras, qui sont désormais divisées en deux îles. Le dos présente une double texture, donnant un look unique à l’appareil. Sur l’écran, Honor utilise du verre profondément renforcé qui offre une protection contre les chutes soudaines et donne aux utilisateurs une sorte de confiance.

Honor Pad X8

Le Honor Pad X8 est une tablette économique qui offre un écran net, un prix bas et des caractéristiques médiocres. Il dispose d’un écran de 10 pouces avec une résolution de 1920 x 1200, ce qui est idéal pour le streaming et les appels vidéo. La tablette fonctionne sur MagicUI 6.1, qui est basé sur Android 12. Elle est alimentée par un chipset MediaTek MT8786 avec 4 Go de RAM, qui n’est pas le package le plus puissant mais fait le travail pour les tâches à usage général. La tablette a une caméra arrière de 5MP et une caméra frontale de 2MP, ce qui n’est pas le meilleur pour la photographie mais est décent pour les appels vidéo. Le Honor Pad X8 dispose d’une connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 et USB-C.

Le Honor Pad X8 est une bonne tablette pour les tâches générales telles que la diffusion de films ou d’émissions de télévision, la consultation d’e-mails ou la rédaction de documents texte. Il dispose d’une batterie longue durée qui peut durer une journée ou plus, selon l’utilisation. Cependant, il ne convient pas aux processus de travail intensifs ou aux jeux, car son processeur est faible. Le logiciel n’est pas idéal pour les personnes qui sautent rapidement entre les applications et les tâches. C’est une bonne tablette pour ceux qui veulent un appareil de base pour des tâches générales sans dépenser trop d’argent. Cependant, il existe également d’autres options tout aussi viables sur le marché pour ces acheteurs.

Conclusion

Le Honor 90 est un appareil décent avec de bonnes caractéristiques, mais il devra encore rivaliser avec d’autres options viables sur le marché. Le fabricant chinois de téléphones portables propose des offres intéressantes à ses clients. Vous pouvez économiser jusqu’à 130 euros pour le Honor Pad X8 ou même l’obtenir gratuitement en fonction de l’option d’achat que vous choisissez.

