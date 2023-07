TestFlight est maintenant compatible avec les applications de visionOS

TestFlight, la plateforme pour tester les applications en version bêta, est désormais compatible avec visionOS.

TestFlight est une application qu’Apple propose aux développeurs et que nous pouvons tous télécharger afin de les aider à tester les nouvelles versions de leurs applications avant de les mettre à disposition du public via l’App Store. C’est un peu comme un App Store, mais pour les applications en version bêta.

Récemment, Apple a mis à jour TestFlight avec une nouveauté intéressante : la compatibilité de l’application avec le système d’exploitation Apple Vision Pro, visionOS. Cela indique que les développeurs peuvent désormais inviter les utilisateurs à tester des applications destinées à iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 et même visionOS 1.

TestFlight se prépare pour visionOS et Apple Vision Pro

Sur la page officielle des développeurs Apple, il est précisé qu’il est désormais possible d’envoyer sur TestFlight les applications développées avec la troisième version bêta de Xcode 15, que Apple a publiée avec la troisième version bêta d’iOS 17 mercredi dernier, dans le but d’effectuer des tests internes et externes.

TestFlight est déjà prêt pour visionOS, le système d’exploitation du nouveau Apple Vision Pro qui a été annoncé en juin dernier lors de la WWDC 2023, et bien que l’Apple Vision Pro ne soit pas disponible en store avant 2024, Apple commencera également à sélectionner quelques développeurs à qui il proposera de tester le nouveau dispositif dès ce mois-ci.

Ces développeurs auront bien sûr la possibilité d’utiliser TestFlight pour la distribution et le fonctionnement de leurs applications bêta sur l’appareil. Cette annonce intervient juste avant le lancement de la première version bêta publique d’iOS 17, prévue dans les prochains jours.

De plus, il y a quelques jours seulement, Apple a également ajouté la prise en charge des applications visionOS dans App Store Connect, la plateforme qui permet aux développeurs d’envoyer des applications sur l’App Store et sur TestFlight. L’entreprise prépare le terrain pour que le lancement de son premier ordinateur spatial se déroule sans aucun problème, peut-être est-ce là une autre raison pour laquelle nous devrons attendre si longtemps, en plus des problèmes de production que le dispositif rencontrerait en raison de sa conception.

