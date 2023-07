La smartwatch sportif ultime coûte très peu : ultra-résistant, avec un écran OLED et des appels Bluetooth.

La KOSPET Tank S1 est une montre intelligente sportive ultrarésistante avec des caractéristiques intéressantes qui peut être à vous pour très peu d’argent.

Le KOSPET Tank S1 est disponible dans plusieurs couleurs, dont une élégante teinte blanche

Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas avoir une bonne montre intelligente sportive à votre poignet. Si vous cherchiez l’occasion idéale pour vous procurer une bonne montre à un prix abordable, nous vous présentons aujourd’hui le modèle que vous attendiez. Il s’agit de la Kospet Tank S1, une montre intelligente compatible avec iOS et Android qui se distingue par son orientation sportive et son design ultrarésistant.

Le Kospet Tank S1 est, comme son nom l’indique, un véritable tank capable de tout résister, grâce à un boîtier avec une résistance de qualité militaire, un verre Gorilla Glass protégeant son écran et bien plus encore. Nous allons passer en revue toutes ses caractéristiques, en plus de vous montrer comment vous pouvez l’obtenir au meilleur prix.

Achetez le Kospet Tank S1 pour moins de 100 euros

Parmi les caractéristiques qui rendent cette montre spéciale, on trouve son niveau de résistance de qualité militaire MIL-STD-810H, le plus élevé qui existe actuellement. Elle dispose également d’une protection IP69K et peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à une pression de 5 ATM.

Son écran circulaire est doté de la technologie AMOLED en couleur et a une diagonale de 1,3 pouces. De plus, il est protégé par un verre Gorilla Glass 3 résistant aux rayures et aux chocs. Le reste de son boîtier est construit en utilisant des matériaux tout aussi résistants, tels que l’aluminium de qualité aérospatiale et l’acier inoxydable 316L.

En ce qui concerne ses caractéristiques, il ne manque pas de prise en charge des appels Bluetooth, à laquelle a été ajoutée une qualité audio élevée pour mener des conversations avec un son clair grâce à son haut-parleur et son microphone intégrés.

Comme il se doit, le Kospet Tank S1 est une montre axée sur les sportifs, qui comprend 70 modes sportifs différents ainsi qu’un lecteur de fréquence cardiaque, un moniteur de sommeil et de cycle menstruel, une détection du niveau d’oxygène dans le sang et bien plus encore.

Si tout cela ne suffisait pas, le Kospet Tank S1 garantit une grande autonomie pouvant atteindre 12 jours avec une utilisation normale. Si le mode « Always on Display » est activé, il peut atteindre cinq jours, un chiffre bien supérieur à celui de la plupart des montres du marché, même les plus chères.

Mais le meilleur de tout est son prix. Vous pouvez l’obtenir via AliExpress ou le site web officiel de la marque. Dans les deux cas, vous pouvez l’obtenir au prix de 79,99 dollars au lieu des 109,99 euros habituels. Lors de l’achat, vous pourrez choisir parmi quatre couleurs : vert, argenté, rose et noir.

➡️ Voir l’offre smartwatch Kospet Tank S1

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :