Création d’une équipe pour lutter contre les IA avant qu’elles ne se rebellent contre l’être humain

L’IA nous a offert de grandes avancées. Aujourd’hui, nous pouvons créer des images rien qu’en les imaginant grâce à Midjourney, tandis que nous disposons d’assistants de plus en plus élaborés et puissants dans d’autres domaines de connaissance. Les IA conversationnelles sont en plein essor grâce à ChatGPT et à Bing, et peuvent même vous aider dans votre vie quotidienne grâce à leur assistance précieuse.

Cependant, les IA comportent également des risques. Le plus direct est la disparition des professions à cause de cette technologie. Mais ce n’est pas tout. Cela va plus loin et inquiète car on craint que les IA ne deviennent malveillantes avec le temps.

OpenAI s’est révélée être un véritable génie du marketing tout en étant un génie du développement de l’IA. De temps en temps, elle génère des titres alarmants ou pose des questions complexes qui suscitent de grands débats d’opinion. L’une de ces questions concerne toujours le mal que peuvent faire les IA si elles se retournent contre les êtres humains. Pour cela, OpenAI a créé une équipe connue sous le nom de « Superalignement » dont l’objectif est, ni plus ni moins, d’arrêter la prolifération de ce mal. C’est ce qu’ils ont raconté sur leur propre site web et il est vrai que c’est un projet vraiment prometteur et intéressant. Cela permettra non seulement d’éviter tout désastre avec l’IA, mais aussi d’apprendre d’elle pour apporter constamment des améliorations à la plateforme.

We need new technical breakthroughs to steer and control AI systems much smarter than us.

Our new Superalignment team aims to solve this problem within 4 years, and we’re dedicating 20% of the compute we’ve secured to date towards this problem.

Join us! https://t.co/cfJMctmFNj

— OpenAI (@OpenAI) Juillet 5, 2023