Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ reçoivent une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juillet est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ avec les versions de firmware N97xFXXS8HWF3 et N976BXXS8HWF3, respectivement.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ sont mis à jour avec le patch de sécurité de juillet 2023

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android dès que possible, et une fois de plus, il semble qu’il est en passe de tenir sa promesse, comme en témoigne le fait que, à ce jour, les Samsung Galaxy S23, les Galaxy S22 et le Galaxy A53 5G ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet 2023.

Mais comme vous le savez, le rythme des mises à jour chez Samsung est constant et pour cette raison, le géant coréen a déjà commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité Android sur deux smartphones de la série éteinte Galaxy Note, les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+.

La mise à jour Android de juillet arrive sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ en Europe

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+ en Suisse avec les versions de firmware N97xFXXS8HWF3 et N976BXXS8HWF3, respectivement.

On s’attend à ce que cette mise à jour arrive dans le reste des pays européens, y compris la France, au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour logicielle comprend le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plusieurs dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances des appareils.

Samsung a lancé les Galaxy Note 10 à partir de mi-2019 avec Android 9, ils ont été mis à jour vers Android 10 début 2020, un an plus tard ils ont reçu Android 11 et fin 2021 a marqué l’arrivée d’Android 12, la dernière grande mise à jour d’Android.

Une fois que cette mise à jour sera disponible à l’échelle mondiale, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant à la section Mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre terminal, et pour l’appliquer, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

