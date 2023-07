Les chiffres impressionnants de Threads après son premier jour de vie

Un jour après sa sortie sur les stores d’applications, Threads dépasse déjà la barre des 30 millions d’utilisateurs.

Threads est l’alternative à Twitter créée par Meta

Il s’est écoulé un peu plus de 24 heures depuis que Meta a rendu possible le téléchargement de Threads, son nouveau réseau social alternatif à Twitter et associé à Instagram. Et bien que, pour le moment, il ne soit disponible que dans des régions en dehors de l’Union européenne, il est clair que les chiffres montrent que son démarrage a été beaucoup mieux que prévu.

C’est ce que confirme le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un article sur son profil Threads. Quelques heures seulement après l’ouverture des téléchargements de Threads, l’application dépasse déjà la barre des 30 millions d’utilisateurs inscrits. De plus, selon The Verge, moins de 24 heures se sont écoulées et déjà plus de 95 millions de publications ont été faites.

Il y a déjà plus de 30 millions de personnes inscrites sur Threads

L’un des grands attraits de Threads pour les nouveaux utilisateurs réside dans la possibilité de se connecter avec un compte Instagram, sans avoir besoin de créer un nouveau profil. De même, il est possible d’importer les personnes que l’on suit sur Instagram vers Threads, de sorte que tout utilisateur qui se connecte pour la première fois à Threads trouvera directement le contenu publié par les personnes qu’il suit déjà sur Instagram.

Cela, ajouté à la curiosité suscitée par une nouvelle plateforme et au mécontentement général des utilisateurs de Twitter, a conduit Threads à être l’application gratuite la plus téléchargée sur les principaux stores d’applications ces dernières heures. Actuellement, plus de 30 millions d’utilisateurs sont inscrits, et cela même si l’application n’est pas encore disponible au sein de l’Union européenne.

Elon Musk lui-même, propriétaire de Twitter, semble être conscient que Threads pourrait être la première véritable menace pour son réseau social, c’est pourquoi il envisagerait déjà de poursuivre Meta, accusant l’entreprise de Mark Zuckerberg d’avoir utilisé des techniques de « détournement systématique, délibéré et illicite de secrets commerciaux et d’autres propriétés intellectuelles de Twitter ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :