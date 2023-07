Meta est menacé sur les threads de discussion par Twitter

Meta Threads a été un grand succès. Comme l’a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, la nouvelle plate-forme de médias sociaux a franchi 10 millions d’utilisateurs en seulement sept heures après son lancement. Pour une nouvelle plateforme, c’est un gros chiffre à franchir. Et il semble que le succès de la plate-forme de médias sociaux reçoive maintenant une attention négative.

Twitter se prépare à poursuivre Meta pour le lancement de Threads. Après tout, la nouvelle plate-forme est un concurrent direct du réseau social de micro-blogging. Un avocat de Twitter a envoyé une lettre à Meta, affirmant une violation de plusieurs droits de propriété intellectuelle.

Sur la base des informations actuelles, Elon Musk, l’actuel président exécutif et directeur technique de Twitter, ne veut aucune concurrence.

Que disait la lettre à Meta pour Threads ?

La lettre à Meta a été envoyée par un avocat de Twitter nommé Alex Spiro. Il accuse essentiellement Mark Zuckerberg et dit ce qui suit :

« Cher M. Zuckerberg :

J’écris au nom de X Corp., en tant que successeur dans l’intérêt de Twitter, Inc. (« Twitter »). Sur la base de retours récents concernant votre application « Threads » récemment lancée, Twitter craint sérieusement que Meta Platforms (« Meta ») ne se soit livrée à un détournement systématique, délibéré et illégal des secrets commerciaux et d’autres propriétés intellectuelles de Twitter.

L’avocat de Twitter a également accusé Meta d’avoir embauché d’anciens employés de Twitter. Selon Spiro, ces anciens employés avaient accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d’autres informations hautement confidentielles. L’avocat affirme que Meta a chargé ces employés de développer la nouvelle plate-forme dans le seul but d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter.

Il ajoute que Meta avait l’intention d’accélérer l’application Threads en utilisant ces secrets commerciaux. Cela indique essentiellement que Meta a enfreint à la fois les employés en poste à Meta et les lois étatiques et fédérales. La lettre complète qui a été envoyée à Mark Zuckerberg pour Threads est jointe ci-dessous.









Musk dit « La concurrence c’est bien, la tricherie ne l’est pas »

Andy Stone, le directeur des communications de Meta, affirme que les accusations sont sans fondement. Il soutient qu’aucun ingénieur de Threads n’est un ancien employé de Twitter. Avec cette déclaration, Andy dit que la plate-forme concurrente a été créée à partir de zéro et sans l’utilisation des soi-disant secrets commerciaux de Twitter.

Pour cela, Musk a affiché sa frustration avec un tweet. Le tweet se lit comme suit : « La concurrence, c’est bien, la triche non. » Une chose intéressante à noter ici est qu’il y a eu de nombreux concurrents avant Threads. Par exemple, il y a Bluesky et Mastodon. Tous les deux ne pouvaient pas choisir un tel flux, et la réponse de Musk à eux n’était pas la même.

Ce que tout cela indique réellement pour Twitter et les discussions

Tout cela indique qu’Elon Musk considère Threads comme une véritable menace pour Twitter. Tout récemment, Zuckerberg a annoncé que la plate-forme comptait désormais 30 millions d’utilisateurs. Et l’application de médias sociaux n’est disponible que depuis un jour. Encore une fois, 30 millions d’utilisateurs le premier jour n’est pas une mince affaire. Et il est lié à attirer beaucoup d’attention.

Sur cette note, la PDG de Twitter, Linda Yaccarino, a une opinion différente sur la question. Son dernier tweet dit : « Nous sommes souvent imités, mais la communauté Twitter ne peut jamais être dupliquée. En d’autres termes, Linda ne considère pas Threads comme une menace. Au lieu de cela, elle pense que Twitter conservera sa position même avec tout le succès que la nouvelle plate-forme connaît. Le tweet complet du PDG est joint ci-dessous :

Pour le moment, on ne sait pas comment les procédures judiciaires concernant l’affaire se dérouleront devant les tribunaux. Il n’y a aucune certitude quant à savoir si la situation se matérialisera en quelque chose comme ça. Mais si Threads n’a pas d’anciens ingénieurs de Twitter, Musk tombera en disgrâce auprès du juge. Nous vous tiendrons au courant si plus d’informations arrivent à ce sujet.

