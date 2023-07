Pour supprimer définitivement le compte Threads, vous devrez supprimer votre compte Instagram

Le 6 juillet, Threads a été lancé en tant que rival très attendu de Meta et est devenu un succès d’adoption. On ne sait toujours pas si l’application dépassera Twitter en popularité, mais elle a connu un bon départ avec plus de 10 millions d’inscriptions en seulement sept heures. Alors que les utilisateurs se familiarisent encore avec la nouvelle plate-forme, ils sont tombés sur une vérité choquante – Il n’est pas possible de supprimer un compte Thread sans supprimer le compte Instagram dans le processus. Cela a provoqué un tollé majeur de la part des utilisateurs, le premier tollé en moins de 24 heures de disponibilité.

Qu’est-ce que Threads ?

Threads est une nouvelle application de la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. La plate-forme ressemble beaucoup à Twitter, avec un flux de publications en grande partie textuelles – bien que les utilisateurs puissent également publier des photos et des vidéos – où les personnes peuvent avoir des conversations en temps réel. (citant CNN)

Le rival Twitter de Meta se lève avec une nouvelle controverse

La nouvelle application de Meta a été rapidement adoptée car Twitter ne fait plus consensus parmi les utilisateurs. Depuis la socket de contrôle d’Elon Musk, l’application a adopté des changements drastiques qui ne sont pas salués par tous les utilisateurs. L’expérience de la plate-forme s’est dégradée au fil du temps, en particulier pour ceux qui n’adoptent pas le nouvel abonnement Twitter Blue. L’indignation la plus récente de l’application est survenue après l’annonce par Elon Musk d’une fonctionnalité temporaire de «limites de taux». Il plafonne le nombre de messages que les utilisateurs peuvent lire, citant les « niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système » des entreprises d’IA comme raison des mesures. De toute évidence, cette fonctionnalité a été trop critiquée.

Les threads de discussion ont émergé aujourd’hui et sont devenus une nouvelle sensation sur le Web. Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs ont essayé l’application pour se familiariser avec elle et savoir comment cela fonctionne. De nombreux utilisateurs ont déclaré qu’ils pensaient que les personnes commenceraient à quitter Twitter au profit de Threads. D’autres utilisateurs, cependant, ont eu une mauvaise expérience. Après quelques heures d’expérimentation, ils ont décidé d’abandonner leurs comptes et ont ensuite réalisé qu’il n’était pas possible de le faire sans supprimer leur compte Instagram, selon la politique de confidentialité supplémentaire de Threads et une page du centre d’aide.

Ce n’est pas une surprise de découvrir que votre compte Threads est lié à Instagram. Le nom de l’application sur l’App Store indique « Threads – Une application Instagram », cependant, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit liée à ce point. L’application exige que les utilisateurs aient un compte Instagram avant de s’inscrire. Lors du téléchargement et de l’ouverture de l’application, Threads offre une option pour importer des informations bio et des abonnés à partir du profil Instagram existant d’un utilisateur.

Voulez-vous supprimer des discussions ? Dites adieu à votre compte Instagram

Selon une clause de non-responsabilité du centre d’aide de l’application, les utilisateurs peuvent supprimer des publications individuelles ou désactiver temporairement leurs comptes. Cela indique que les messages ne seront pas visibles par les autres utilisateurs jusqu’à ce qu’ils choisissent de réactiver le compte. Cependant, pour supprimer définitivement le profil et les données de leur compte, ils devront supprimer leur compte Instagram. Il est difficile d’imaginer une raison technique derrière cela, après tout, Threads est venu bien après Instagram.

Une politique de confidentialité supplémentaire pour l’application stipule également que « Votre profil Threads fait partie de votre compte Instagram. Par conséquent, il peut être supprimé à tout moment en supprimant votre compte Instagram ». Il est logique de perdre Threads en supprimant Instagram, mais l’inverse n’a pas beaucoup de sens. C’est comme si Meta donnait aux utilisateurs une « impulsion » pour garder leurs comptes Threads en vie, après tout, de nombreux utilisateurs réfléchiront à deux fois avant de perdre leurs comptes Instagram.

À l’heure actuelle, Threads est une branche Instagram et non un service autonome

Un porte-parole de Meta a confirmé ce comportement à Insider dans une déclaration par e-mail. Selon eux, « c’est quelque chose sur quoi ils travaillent ». Peut-être qu’à l’avenir, Threads permettra à l’utilisateur de quitter et de supprimer son compte sans nuire au compte Instagram. De plus, la déclaration précise que les utilisateurs peuvent désactiver leur profil à tout moment et que cela n’affectera pas leur compte Instagram.

Meta n’entre pas dans les détails en expliquant pourquoi ce n’est pas possible. Mais cela est clarifié dans la politique de confidentialité supplémentaire de Threads.

Un utilisateur a déclaré: « Nous ne pouvons pas supprimer notre compte de discussions sans supprimer notre Instagram ? Ils savaient que les personnes le détesteraient instantanément, alors ils en ont fait un piège à scie ». Le message de plainte a amassé une énorme quantité de 1,1 million de vues et 25 000 likes. Certains utilisateurs sont également mécontents de cette politique controversée dans Thread. Ils se sentent « coincés » ou « piégés » dans leurs comptes. Une utilisatrice a déclaré qu’elle avait choisi de désactiver son compte au lieu de le supprimer. À la lumière de cette décision controversée, certains utilisateurs réfléchissent à deux fois avant de s’inscrire à la nouvelle application.

Si vous n’êtes pas sûr, ne vous inscrivez pas sur Threads

La conclusion qui découle de la réalisation de cette politique controversée est qu’il vaut mieux ne pas s’inscrire si vous n’êtes pas sûr à 100% d’adopter Threads. Si vous êtes le genre d’utilisateur qui supprimerait le compte après avoir réalisé que ce n’est pas pour vous, il est préférable d’éviter de vous inscrire maintenant.

Conclusion

Comme nous l’avons appris à travers l’article, il n’est pas possible de supprimer votre compte Threads sans perdre votre compte Instagram dans le processus. Donc, à l’heure actuelle, la meilleure chose à faire pour « quitter Threads » est de désactiver votre compte. Si vous n’avez pas rejoint l’application et que vous n’êtes pas d’accord avec ses conditions actuelles, ne vous inscrivez pas. C’est quelque chose qui pourrait changer à l’avenir, bien sûr, cela dépend si l’application aura un avenir. Aujourd’hui n’est que le premier jour sur la route pour Threads, le résultat a été plutôt positif, mais seul le temps nous dira s’il est là pour rester. Il vient avec la promesse audacieuse d’être un « rival Twitter » avec une partie des médias l’appelant un « tueur Twitter », mais seul le temps dira si la nouvelle application vivra ces attentes.

