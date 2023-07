Le dernier coup de Xiaomi est une valise : aussi résistante que bon marché.

Xiaomi renouvelle en 2023 sa famille de valises de voyage, avec des designs rigides de 20, 24, 26 et 28 pouces fabriqués avec une texture anti-rayures et un prix… Pas si bon pour changer!

Ceci est la MIJIA Suitcase, la nouvelle valise rigide de Xiaomi.

Si le département électronique de Xiaomi ne réalise pas de bénéfices, ce qui évidemment est le cas, il est certain que le géant chinois pourrait survivre parfaitement avec la grande quantité de produits qu’il vend sous ses marques satellites, et c’est parce que l’entreprise dirigée par Lei Jun propose tout, des vêtements aux véhicules de mobilité personnelle, en via les accessoires de bureau, les sacs à dos et même les valises de voyage.

En réalité, nous connaissions déjà une valise Redmi moins chère par le passé, mais maintenant, le géant basé à Haidian a souhaité mettre à jour son offre la plus haut de gamme en matière de bagages, avec une gamme complète de valises appelée MIJIA Suitcase, entièrement renouvelée en 2023 et dans plusieurs tailles pour satisfaire tous les types de clients.

Et en plus, faites attention, car le fabricant chinois va plus loin en termes de fonctionnalité, en dotant ses nouvelles valises d’une surface plane qui nous permet de les utiliser comme tables d’appoint pendant les longues attentes dans les aéroports et les gares, que ce soit pour travailler, manger ou prendre une collation confortablement n’importe où.

Nos collègues de GizmoChina l’ont rapporté, en informant que la nouvelle gamme de valises Xiaomi sera disponible dans plusieurs tailles, qui seront de 20 pouces, 24 pouces, 26 pouces ou 28 pouces de diagonale, s’adaptant à l’utilisation et aux besoins de tous les types de clients.

En ce qui concerne les matériaux, les valises sont conçues autour d’une protection Covestro PC de haute performance, avec une technologie multicouche et une texture extérieure anti-rayures qui en réalité un produit durable et résistant aux rigueurs des bandes transporteuses et des transports dans les aéroports. Elle est plus résistante et plus compacte que la génération précédente, et également plus légère et facile à ouvrir ou fermer grâce à sa division 4:6.

Comme nous l’avons dit, sur sa partie supérieure, elle dispose d’une surface entièrement plane qui nous permet de l’utiliser facilement comme table d’appoint, mais Xiaomi n’oublie pas d’intégrer une poignée qui se cache incrustée dans le corps de la valise.

Le compartiment avant est simple et transparent, tandis que l’arrière est plus profond pour mieux adapter le contenu et permettre d’y ranger beaucoup plus de vêtements. Sa fermeture éclair est ultra-résistante, résistant même aux explosions, mais elle a été conçue pour glisser en douceur et sans effort afin d’éviter les mouvements brusques et les fissures.

Enfin, il ne pouvait en être autrement, elle est équipée de roues pour se déplacer facilement, de haute qualité en plus, d’une doublure antibactérienne à l’intérieur, d’une barre de traction réglable en hauteur et de l’indispensable cadenas à combinaison compatible avec TSA.

Xiaomi MIJIA Suitcase, prix et lancement

Comme toujours, nous ne verrons pas ces valises en France à court terme, bien qu’il soit possible que les stores officiels de Xiaomi disposent d’unités dans quelques mois. Elles seront disponibles en quatre couleurs : noir, gris, bleu et vert.

En Chine, elles sont déjà disponibles dans toutes leurs variantes, avec des prix allant de 379 yuans (environ 48 euros) à 579 yuans (environ 73 euros). Elles ne sont pas si économiques, mais leurs possibilités sont haut de gamme et avoir le meilleur coûte toujours cher.

