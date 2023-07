Apple vaut déjà 3 milliards de dollars : c’est la première entreprise cotée en bourse à atteindre cette valeur.

En regardant ses chiffres stratosphériques, beaucoup doivent se tirer les cheveux de ne pas avoir investi dans l’entreprise ce que leur Mac Pro leur a coûté.

Image de l’événement d’inauguration du nouvel Apple Park à Cupertino.

Quand vous êtes la société la plus précieuse du monde, il est sûrement plus difficile de se maintenir, encore moins de continuer à croître, mais à Cupertino, ils ne semblent pas trouver de limite à leurs succès, en brisant barrière après barrière, devenant ainsi la première entreprise à être cotée en bourse au-dessus de 3 billons de dollars dans toute l’histoire.

Et cela peu de temps après avoir révolutionné à nouveau la basse-cour de la technologie grand public avec les prometteuses lunettes Apple Vision Pro, plus promesse que réalité en ces temps, bien que cela ait suffi à encourager les investisseurs qui ont à nouveau fait confiance à Tim Cook et aux siens pour les élever au sommet de l’économie mondiale.

La prochaine étape, ce sont les iPhone 15 et on annonce déjà un autre succès sans précédent avec eux, un triomphe qui sera par ailleurs accompagné par une autre barrière franchie par Apple, qui n’est pas très aimable pour les utilisateurs, car on parle d’un prix record pour les modèles haut de gamme.

Apple a augmenté de 53,12% cette année à ce jour, avec un cours de plus de 191 dollars par action et une capitalisation totale de plus de 3 billions de dollars.

Cependant, comme nos collègues de TechCrunch nous l’ont expliqué, peut-être le plus important et le plus frappant est d’analyser la croissance stratosphérique d’Apple en désaisonnalisant ses annonces, car avec peu de mouvement en début d’année, le géant Apple a enregistré une croissance de 53,12% en bourse depuis le 1er janvier dernier, se négociant actuellement à 191,48 dollars par action, avec une hausse de 66,44 dollars par titre.

Au cours du dernier mois, Apple a augmenté de 7,68%, tandis que si l’on remonte plus loin, sur cinq ans, la croissance est stratosphérique : +307,68%.

Ce n’est pas un cas isolé, car Wall Street et Silicon Valley ont travaillé main dans la main pour faire gonfler la bulle de l’IA ces derniers temps. C’est ainsi que l’on explique la croissance de plus de 180% enregistrée cette année par Nvidia, qui domine largement le S&P 500, avec un autre géant comme Meta augmentant également de 137%.

Nous verrons comment Apple se comportera d’ici la fin de cette année, mais tout semble indiquer que la flèche continuera de monter à la recherche de l’infini (ou presque) en termes de croissance. Pourquoi n’ai-je pas acheté des actions d’Apple en 2005 au lieu de mon premier Macbook ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :