Twitter, effrayé par Threads, menace de poursuivre Meta pour avoir embauché des employés après que Musk a renvoyé tout le monde

ICYMI, Elon Musk a dépensé 44 milliards de dollars en 2022 pour acheter Twitter et a licencié la majeure partie de l’entreprise. Beaucoup de choses se sont passées depuis, c’est le moins que l’on puisse dire. Aujourd’hui, Twitter menace de poursuivre Meta pour avoir embauché des employés que Musk a licenciés et pour avoir construit une plateforme concurrentielle.

Semafor a le scoop sur la lettre accusant Meta de voler l’idée de Twitter :

Quelques heures plus tard, un avocat de Twitter, Alex Spiro, a envoyé une lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, accusant l’entreprise de s’être livrée à un « détournement systématique, délibéré et illégal des secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter ». « Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles », écrit Spiro dans une lettre obtenue en exclusivité par Semafor.

L’avocat poursuit en accusant Meta de donner du travail à des personnes que Twitter a mises au chômage :

Spiro a accusé Meta d’avoir embauché des dizaines d’anciens employés de Twitter qui « avaient et continuent d’avoir accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d’autres informations hautement confidentielles ». Il affirme également que Meta a chargé ces employés de développer « l’application copiée de Meta ‘Threads’ avec l’intention spécifique qu’ils utilisent les secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter afin d’accélérer le développement de l’application concurrente de Meta, en violation des lois fédérales et de l’État ainsi que des obligations continues de ces employés envers Twitter ».

De son côté, Meta nie officieusement que des employés licenciés de Twitter aient travaillé sur Threads :

Une source de Meta a déclaré à Semafor que les accusations de Twitter étaient sans fondement. « Personne dans l’équipe d’ingénieurs de Threads n’est un ancien employé de Twitter – ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré la source.

L’avis de Netcost-security.fr

Plus récemment, le jardin des services de microblogging s’est enrichi de plateformes axées sur l’actualité, la cryptomonnaie et les ragots. La seule différence avec Threads est que Facebook et Instagram ne font aucun effort pour prétendre qu’ils n’offrent pas une alternative à un groupe d’utilisateurs mécontents de Twitter.

Et à moins que Musk ne finance personnellement un procès contre Meta, poursuivre Threads ne semble pas être une utilisation judicieuse des fonds que Twitter peut trouver. Peut-être que Musk peut lancer le procès en ne montrant les tweets qu’aux utilisateurs qui soutiennent financièrement le coût du procès.

Quoi qu’il en soit, la lettre de cessation et de désistement est la meilleure preuve que Threads pourrait être une menace réelle pour Twitter. Vous n’êtes pas effrayé autrement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :