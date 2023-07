Formidable réduction sur ce smartphone avec écran Super Amoled et Android 13

Le terminal est livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un corps extrêmement fin et une grande puissance.

Le smartphone realme est livré avec un stabilisateur optique, rare à voir sur un téléphone portable à 250 euros.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour pouvoir posséder un smartphone de grande qualité, puissant, avec une bonne autonomie et un appareil photo dont vous pouvez être fier. Le realme 9 Pro+ est actuellement disponible à 399,99 249 euros sur Amazon. Le prix est incroyable car sa valeur dans d’autres stores atteint, par exemple, 296 euros chez PcComponentes.

realme est un fabricant qui n’a plus rien à craindre des autres comme Xiaomi, Samsung et compagnie. Avec une série de smartphones lancés au cours des cinq dernières années, il s’est imposé comme une référence de plus dans le monde Android pour de nombreuses personnes. Obtenez l’un des meilleurs smartphones actuels de gamme moyenne pour seulement 249 euros.

Achetez l’un des meilleurs realme de gamme moyenne

Le design de ce realme 9 Pro+ est quelque chose qui attire notre attention. Tout d’abord, c’est un téléphone très mince, avec seulement 8 mm d’épaisseur. Cela le rend extrêmement léger, seulement 182 grammes. Il dispose d’un corps en plastique avec des finitions brillantes dans presque toutes les couleurs disponibles.

Il est doté d’un écran Super Amoled de 6,4 pouces, résolution Full HD+ et 90 Hz de taux de rafraîchissement. Le panneau est compatible avec tout le contenu en HDR10+ et son verre est protégé par Gorilla Glass 5. De plus, il dispose de la fonctionnalité always-on-display, pour avoir l’écran allumé en permanence avec l’heure et les notifications.

À l’intérieur, il est équipé d’un processeur Dimensity 920 de MediaTek, capable d’atteindre près de 500 000 points sur Antutu. Il est accompagné de la puce graphique ARM Mali-G68, de 6 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage interne de type UFS 2.2. Il est vraiment fluide dans toutes les tâches et peut faire face à tout ce qu’Android 13 a à offrir.

À l’arrière, on trouve un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image. Il est composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un Sony IMX355 grand angle de 8 MP et d’une lentille macro. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde et en slow motion à 960 images par seconde. Son appareil photo frontal Sony de 16 MP est idéal pour les portraits.

Malgré sa finesse, il dispose d’une batterie de 4500 mAh capable de se recharger avec une puissance maximale de 60W. Son autonomie vous permettra de l’utiliser pendant 2 jours sans problème. Au fait, le chargeur est inclus dans la boîte.

➡️ Voir l’offre realme 9 Pro+ (6/128 Go)

En ce qui concerne sa connectivité, il y a tout ce qu’il faut : 5G pour la dernière vitesse des réseaux mobiles, WiFi 6 pour une connexion plus stable et rapide, Bluetooth 5.2 pour connecter vos écouteurs sans fil, Double SIM pour utiliser deux lignes téléphoniques, GPS compatible avec plusieurs systèmes de positionnement global et port casque Jack 3,5 mm.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :