Fortnite n’a pas connu le succès attendu sur Xbox Cloud Gaming, ainsi l’a reconnu Microsoft elle-même.

Au milieu des attentes élevées de Microsoft pour Fortnite sur Xbox Cloud Gaming et ses caractéristiques si favorables, le jeu n’a pas répondu aux attentes.

Fortnite échoue dans son séjour sur Xbox Cloud Gaming

Cela fait déjà que Epic Games et Microsoft ont annoncé que Fortnite, le célèbre jeu de battle royale en free-to-play qui est arrivé sur presque toutes les plateformes, rejoignait le catalogue de jeux jouables depuis le cloud via le service Xbox Cloud Gaming. Il s’agissait du premier titre externe à Xbox à arriver dans cette bibliothèque de jeux vidéo jouables depuis n’importe quel appareil, essentiellement via le service de Redmond.

Maintenant, après tout le temps écoulé depuis son arrivée, il s’avère qu’en dépit de grandes attentes concernant les performances de Fortnite sur le service de jeu en cloud de Xbox, celui-ci n’a pas été à la hauteur des attentes de Microsoft. Apparemment, lors d’une présentation devant la Commission de commerce de Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’acquisition d’Activision Blizzard, les responsables de Redmond ont affirmé que les performances du célèbre jeu de battle royale sur Xbox Cloud Gaming ont été faibles, comme nous l’avons mentionné.

Xbox Cloud Gaming et Fortnite n’ont pas eu la relation escomptée

From Microsoft’s latest filing with the New Zealand regulator: « Microsoft is showing the [New Zealand regulator] data with, and without, Fortnite to demonstrate that while Fortnite is free-to-play and a popular franchise, the consumer adoption of Fortnite on Xbox Cloud Gaming… — Florian Mueller (@FOSSpatents) Juillet 6, 2023

Cette nouvelle est très frappante étant donné la grande popularité de Fortnite sur toutes les plateformes où il est disponible et, de plus, en tant que jeu gratuit. Par conséquent, la seule chose que nous pouvons en conclure est que xCloud n’est pas l’endroit préféré des joueurs pour profiter de la proposition d’Epic. Quoi qu’il en soit, grâce au tweet de Florian Mueller, dans lequel il rapporte les déclarations de Microsoft, nous savons que les responsables de Redmond avaient des attentes plus qu’élevées quant à l’arrivée de Fortnite sur ledit service, raison pour laquelle ils ont qualifié l’adoption du jeu par les joueurs sur la plateforme de « surprenamment faible ».

Par ailleurs, à titre d’informations complémentaires, ils ont également déclaré devant l’organisme de Nouvelle-Zélande que les joueurs qui exécutaient Fortnite depuis Xbox Cloud Gaming n’atteignaient que les niveaux atteints par le jeu d’Epic lorsqu’il était disponible en tant qu’application native sur l’App Store iOS, avec même des taux d’abandon plus élevés. En réalité, ils ont profité de l’occasion pour dire que la proposition de tir et de construction gratuite fonctionnait beaucoup mieux comme jeu natif dans la boutique d’Apple que lorsqu’il était joué depuis xCloud. Ils ont également commenté que le taux de rétention des personnes jouant sur iOS de manière native était beaucoup plus élevé.

Indéniablement, tout le processus d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft nous offre de nombreux titres d’intérêt sur l’industrie et son fonctionnement. Cela est loin de se terminer, d’ailleurs, d’autant plus que les États-Unis et le Royaume-Unis s’opposent à cette acquisition, allant jusqu’à engager des procédures judiciaires respectives. Nous verrons comment tout cela se termine, bien qu’il semble peu probable que cela se produise bientôt.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :