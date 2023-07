Apprendre à désapprendre: Google souhaite que ses systèmes d’IA puissent oublier les choses qu’ils ont apprises

La technologie du désapprentissage est vraiment difficile, c’est pourquoi Google a lancé un « défi ».

C’est l’une des tâches les plus difficiles de la technologie

Les intelligences artificielles ont atteint un niveau de développement maximal qui était impensable il y a quelques années. Cela nous a apporté de grands avantages en tant que société, mais cela a également généré une série de problèmes inévitables et de graves discussions sur certaines professions qui finiront par disparaître en raison de leur remplacement progressif par les nouvelles machines qui semblent tôt ou tard occuper tous les domaines de notre vie. Dans ce contexte, Google a un nouvel objectif pour ses intelligences artificielles: qu’elles apprennent à désapprendre, ce qu’ils ont baptisé « machine-unlearning » et ils ont lancé un défi sur cette question pour que les utilisateurs apprennent à le faire.

Il est vrai qu’jusqu’à présent, ce type de questions a toujours été un problème car les intelligences artificielles ont du mal à désapprendre des choses dont elles n’ont pas besoin ou qui ont tout simplement été dépassées.

Machine-Unlearning, le pari de Google pour apprendre à désapprendre

Le Machine-Unlearning consiste essentiellement en la capacité des machines à oublier les informations dont elles n’ont plus besoin. Selon Google lui-même:

L’apprentissage profond nous a conduit à un progrès énorme dans de nombreuses applications, de la génération d’images réalistes à des modèles de langage capables de converser comme des humains. Bien que ce progrès soit très excitant, l’utilisation généralisée des modèles de réseaux neuronaux nécessite la prudence : comme l’expliquent les principes de l’IA de Google, nous cherchons également à développer des technologies IA responsables en les comprenant et en atténuant les risques potentiels, tels que la propagation et l’amplification des biais et la protection de la confidentialité de l’utilisateur.

Il semble donc que la principale importance du machine-unlearning réside dans la protection de la vie privée. Ainsi, les informations inexactes ou non à jour peuvent être supprimées sans problème. Mais cela ne s’arrête pas là, il peut également supprimer le contenu dangereux ou manipulé et ainsi nuire aux personnes dont il est question.

Le problème réside dans l’algorithme du désapprentissage. Il s’agit d’un processus qui nécessite certains modèles pré-entraînés. Idéalement, ces modèles ne devraient pas être différents de ceux qui n’ont pas été entraînés à oublier, mais pour l’instant, c’est là que le problème se pose pour le faire fonctionner. Même si cela peut sembler surprenant, c’est un modèle très difficile qui a posé de graves problèmes aux chercheurs. En réalité, il n’y a pas beaucoup de bibliographie sur le sujet, car c’est une question vraiment complexe et assez dispersée.

C’est pourquoi Google a lancé un défi pour permettre aux experts en IA de tester leurs connaissances et que nous puissions tous en profiter. Le défi commencera à partir de la mi-juillet et l’épreuve consiste à apprendre à l’IA à oublier une série de visages et les âges qui leur correspondent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :