Ces trois Samsung Galaxy commenceront à recevoir des mises à jour de sécurité tous les 6 mois.

Les Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy F52 5G et Galaxy Tab S7 FE passeront de recevoir des mises à jour trimestrielles à les recevoir semestriellement.

Le Samsung Galaxy A22 5G dans ses trois tons disponibles

Depuis le début du mois, Samsung a mis à jour certains des meilleurs terminaux de son catalogue, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android et, ainsi, à ce jour, les séries Galaxy S22, Galaxy S23 et le Galaxy A53 5G ont déjà reçu la mise à jour Android de juillet.

Mais l’arrivée du patch de sécurité Android de juillet 2023 n’est pas positive pour tous les appareils de la marque coréenne, car, comme nous l’apprend SamMobile, cela provoque également la réduction de la fréquence des mises à jour de trois Samsung Galaxy à 6 mois.

Les Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy F52 5G et Galaxy Tab S7 FE commenceront à recevoir des mises à jour tous les six mois

Récemment, Samsung a publié le bulletin de sécurité de juillet 2023 pour ses appareils mobiles, qui en plus de corriger un total de 90 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont 52 ont été découverts par Google et les 38 restants par Samsung lui-même, confirme également la réduction de la fréquence des mises à jour de sécurité sur trois Samsung Galaxy.

Ainsi, à partir de maintenant, les Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy F52 5G et Galaxy Tab S7 FE ne recevront plus de mises à jour de sécurité tous les 3 mois, mais tous les six mois, de sorte qu’ils ne recevront que deux mises à jour de sécurité par an.

Ceci est une manœuvre habituelle de la part de Samsung, car la société sud-coréenne a tendance à ajuster la fréquence des mises à jour de ses téléphones et tablettes Galaxy de temps en temps, en fonction des dates de sortie de ces appareils.

Malgré tout, Samsung reste le fabricant de téléphones mobiles et de tablettes Android qui bénéficie du meilleur support de mises à jour, avec quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité sur les smartphones et tablettes haut de gamme, trois mises à jour d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité sur la plupart des téléphones milieu de gamme, et deux ans de mises à jour du système d’exploitation Android et quatre ans de mises à jour de sécurité sur les appareils d’entrée de gamme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :