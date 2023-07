De l’amélioration de la sécurité de votre téléphone Xiaomi à la suppression des publicités de MIUI : tout ce que vous pouvez faire en configurant un DNS privé

Lorsque nous parlons de termes liés à la connexion Internet, nous pensons à des concepts tels que le réseau WiFi, les routeurs, etc., mais nous oublions l’élément le plus important lorsqu’il s’agit de les connecter ensemble : le réseau WiFi. DNSLe système qui traduit les noms de sites en adresses IP afin qu’ils puissent être correctement identifiés.

Le plus intéressant dans ce type d’outil, c’est qu’Android nous permet de mettre en place un système de gestion des noms de sites. DNS complètement privéUne fonctionnalité qui nous aidera à obtenir certains avantages tels que l’élimination de la publicité sur notre téléphone ou même l’amélioration de la sécurité de votre ordinateur d’une manière très simple.

A quoi sert un DNS privé ?

La première chose à savoir est que l’acronyme DNS indique Domain Name System (système de noms de domaine), et que ce système est préconfiguré lorsque notre opérateur installé par le routeur. Pour faciliter la compréhension, le DNS est une sorte de dictionnaire entre la connexion WiFi et nos appareils afin qu’ils puissent accéder correctement aux sites web.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce DNS étant préconfiguré par notre opérateur, il peut restreindre l’accès à certains sites web afin que nous ne puissions pas et accéder. Le fait de pouvoir configurer notre propre DNS nous donnera donc plus de liberté lorsque nous naviguerons sur Internet.

Par ailleurs, nous devons garder à l’esprit qu’ils pourraient attaquer notre connexion domestique et compromettre ainsi les données que nous avons stockées sur notre téléphone portable ou tout autre appareil, donc si nous utilisons un DNS privé, nous pouvons éviter ce type de fuites dans la mesure du possible.

Comment configurer un DNS privé sur un téléphone Xiaomi

Une fois que l’on sait ce qu’est un DNS privé et à quoi il sert, il s’agit de savoir comment le configurer sur notre téléphone Xiaomi pour qu’il fonctionne correctement. Il existe de nombreux DNS privés que nous pouvons mettre en place, mais nous vous laissons avec les plus populaires afin que vous puissiez les exécuter sur vos ordinateurs d’une manière simple :

DNS primaire de Google : 8.8.8.8.8

DNS Google secondaire : 8.8.4.4.4

DNS primaire OpenDNS : 208.67.222.222

DNS OpenDNS secondaire : 208.67.220.220

DNS primaire de Cloudfare : 1.1.1.1.1.1

DNS secondaire de Cloudfare : 1.0.0.1

Comodo Secure DNS primaire : 8.26.56.26

Comodo Secure DNS DNS secondaire : 8.20.247.20

Quad9 DNS primaire : 9.9.9.9.9.9.9

DNS secondaire Quad9 : 149.112.112.112.112

DNS de DNS.Watch primaire : 84.200.69.80

DNS du DNS.Watch secondaire : 84.200.70.40

DNS d’AdGuard DNS primaire : 176.103.130.130

DNS secondaire de AdGuard : 176.103.130.131

DNS Dyn primaire : 216.146.35.35

Dyn DNS secondaire : 216.146.36.36

Nous connaissons déjà tous les DNS que nous pouvons utiliser pour protéger notre connexion, il est donc temps d’apprendre à les configurer sur un mobile Xiaomi. Pour ce faire, vous allez simplement devoir suivre les étapes suivantes, qui ne sont pas trop difficiles :

Allez dans les paramètres de votre téléphone Xiaomi et, dans le champ de recherche en haut, tapez « dns ».

Cliquez ensuite sur « DNS privé » et, dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur « Nom d’hôte du fournisseur DNS privé » afin de pouvoir saisir la commande qui correspond le mieux à vos besoins.

Via | Xataka Mobile

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :