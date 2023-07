Cette folie extrêmement divertissante est en streaming et vous fera ne pas vouloir aller à la plage.

Les films de créatures géantes font fureur, mais celui-ci en particulier vous dissuadera d’aller à la plage.

Ce film promet un divertissement décontracté

Avec l’arrivée de l’été, beaucoup d’entre nous avons hâte d’aller à la plage. Un climat plus clément, la possibilité de se baigner, de prendre un peu de bronzage et de profiter en général d’une période plus détendue. Cependant, ce n’est pas le cas dans le film dont nous allons parler aujourd’hui, car un monstre vorace a conquis les océans et est prêt à dévorer tout ce qui se trouve sur son passage. Ce film est disponible sur diverses plateformes de streaming, nous n’aurons donc pas de problème pour les apprécier. Cependant, il ne s’agit pas d’un film d’horreur, mais plutôt d’un divertissement très divertissant.

Le meilleur film pour un été rafraîchissant

Comme il se doit, nous parlons de « Megalodón », un film de 2019 qui a connu un certain succès en offrant un divertissement sans prétention. Un expert en sauvetage en mer incarné par Jason Statham est chargé de sauver un groupe de chercheurs océaniques qui sont restés piégés au fond de la mer. Le problème est qu’ils sont traqués par un monstre de 23 mètres de longueur connu sous le nom de « Megalodón », le plus grand prédateur de l’histoire des océans.

Voici tout ce que ce film a à offrir :

L’intrigue est simple, elle ne va pas vous prendre la tête, mais elle est bien amenée et bien qu’elle ait quelques incohérences, elle est parfaite pour se détendre et passer un bon moment.

Les effets spéciaux sont plutôt bien réalisés.

La prémisse est exactement la même que dans d’autres films à budget inférieur, mais celui-ci bénéficie d’un investissement financier plus important.

Le film convient parfaitement à la période estivale. Après tout, il s’agit d’un film qui nous propose

Si vous recherchez un film dans lequel la plus grande créature marine de l’histoire revient pour se régaler à l’époque actuelle, c’est votre film.

De plus, le protagoniste est Jason Statham, l’un des acteurs d’action les plus célèbres actuellement, ce qui est une garantie de divertissement.

Bien que le film soit absolument hilarant, il a été un succès auprès du public qui cherchait simplement à s’amuser avec des explosions et des créatures géantes. Cela n’a pas empêché les critiques d’être plutôt sévères, tant de la part des professionnels que du grand public. Ainsi, sur Rotten Tomatoes, il obtient 46% de critiques positives et 42% d’approbation du public.

Cela n’a pas du tout empêché le film d’avoir une suite qui promet d’être plus grande et meilleure à tous égards. Il semble que l’intrigue cherchera à moins se prendre au sérieux et à être beaucoup plus amusante. Il faudra voir si cela se concrétise, mais les fans des bêtes marines sont ravis de cette annonce. Jason Statham sera également de retour.

Cela s’explique par le fait que le premier film a été un véritable succès. Avec un budget de 150 millions de dollars, il a réussi à en rapporter 530 millions dans le monde entier, selon Box Office Mojo.

Nous pourrons profiter de « Megalodón » sur différentes plateformes de streaming. C’est quelque chose de formidable et qui n’arrive pas très souvent, mais cette fois-ci, il est très appréciable qu’il soit disponible à la fois sur le catalogue de Netflix et sur le contenu de HBO Max. Une simple souscription à l’une de ces plateformes suffira.

Voir « Megalodón » sur NetflixVoir « Megalodón » sur HBO Max

