La souris parfaite pour le jeu et le travail existe et bénéficie d’une réduction de 57%

Avez-vous besoin d’une nouvelle souris précise, durable et avec un rétroéclairage RGB? Si vous recherchez une souris filaire car c’est le type qui offre le plus de précision et parce qu’elle ne peut pas avoir de microcoupures de connexion spontanées, ce Logitech G502 HERO est passé de 92,99 à 39,99 euros sur Amazon et le même prix sur PcComponentes.

Cette année 2023 est le prix le plus bas jamais atteint sur Amazon et sur le reste de l’internet, donc c’est une occasion idéale, avant le Prime Day, de vous procurer l’une des meilleures souris filaires gaming de l’année en cours.

Tout d’abord, vous devez savoir que cette souris est compatible avec tous les systèmes d’exploitation dignes de ce nom, de Windows, Linux et macOS, à d’autres pour les mobiles tels que iOS ou Android. C’est une souris avec un design gaming, mais que vous pouvez utiliser pour travailler, naviguer et gérer votre ordinateur dans n’importe quelle tâche.

C’est une souris très confortable, elle intègre à sa base une série de contrepoids avec lesquels vous pouvez modifier le poids de la souris selon votre goût, en les retirant ou en les ajoutant en fonction de la tâche que vous effectuez. Par exemple, si vous jouez à un jeu de tir, il est peut-être préférable d’utiliser un poids plus léger (à moins que vous ne soyez le tireur d’élite de la partie), mais si vous êtes en train d’éditer des images avec une grande précision, vous avez besoin que la souris ait un poids plus élevé. Il comprend 5 poids de 3,6 grammes chacun.

Ce Logitech G502 HERO est équipé d’un capteur HERO allant jusqu’à 25 600 DPI qui peut descendre jusqu’à 600 DPI sans problème. Il possède également 11 boutons que vous pouvez programmer à votre goût, que ce soit pour un jeu spécifique ou une application spécifique. Ce capteur est capable de détecter le moindre mouvement.

De plus, il intègre un système de rétroéclairage RGB que vous pouvez personnaliser ou laisser d’une seule couleur. L’éclairage n’est pas comme sur d’autres modèles, ici seule la lettre ‘G’ du logo et l’une des ailes latérales sont éclairées. C’est assez dédié et vous pouvez le configurer depuis l’application officielle Logitech G.

Le système mécanique des boutons est de dernière génération. Avec lui, la précision et le toucher de chaque pression sont sublimes. Sur le papier, on estime que chaque bouton a une durabilité de 50 millions de pressions. La molette, quant à elle, peut être configurée en deux modes : cliquez par clic ou avec un défilement super rapide pour les longs déplacements sur le web ou les documents.

Enfin, une grande fonctionnalité de cette souris est l’inclusion d’un module de mémoire intégré. Ainsi, toutes les personnalisations que vous enregistrez sur la souris peuvent être emportées avec vous si vous emportez la souris sur un autre ordinateur. Pour 39,99 euros, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose d’aussi puissant, avec un meilleur capteur et une personnalisation même dans le poids de la souris sur le marché actuel.

