Chargement magnétique, étanchéité et idéal pour les voyages : voici le nouveau rasoir corporel Xiaomi Uniblade.

L’écosystème Xiaomi a tellement évolué depuis la création de l’entreprise qu’il englobe aujourd’hui pratiquement tous les aspects de la maison, et compris les articles de salle de bains et de soins personnels. C’est dans cette optique que Xiaomi a dévoilé l’Uniblade Trimmer, un rasoir pour la barbe et le corps.

A première vue, l’Uniblade Trimmer possède tout ce dont vous avez besoin pour entretenir votre look, avec l’avantage supplémentaire d’être conçu pour être emporté en voyage. Jetons un coup d’œil à ce qu’elle propose, ce qui n’est pas une mince affaire.

Rasoir Xiaomi pour la barbe et le corps

Conçue comme un kit tout-en-un, la tondeuse Uniblade se présente dans un design noir mat et une taille fine, avec une lame à trois positions pour un rasage de très près. La lame bidirectionnelle située sur le bord coupe les poils plus longs, tandis que la lame centrale élimine la barbe. Cela permet à l’appareil de couper toutes les longueurs et épaisseurs, même les poils coudés ou plats, avec l’avantage supplémentaire de ne pas blesser la peau.

La feuille d’aluminium à revêtement intégral agit comme une barrière pour la lame contre la peau, couvrant les poils capturés par la lame avec ses trous et éliminant ainsi toute irritation de la peau pendant le rasage. Idéal pour ceux qui ont des problèmes de peau délicate.

Chargement magnétique et verrouillage à l’épreuve du voyage.

La tête de coupe flexible de la tondeuse Xiaomi Uniblade est conçue pour s’adapter aux contours uniques du visage et du cou. La tête flottante de la tondeuse peut pivoter de 40 degrés dans les deux sens, ce qui est idéal si vous souhaitez dessiner la ligne de vos joues, de votre mâchoire, de vos favoris et plus encore. Grâce à l’accessoire inclus pour étendre le rayon de coupe, vous pouvez l’utiliser partout sur votre corps.

Sans aucun doute l’un de ses meilleurs atouts, cette machine est dotée d’un système de chargement magnétique qui ne nécessite aucun câble. Avec une seule charge complète, vous obtiendrez jusqu’à 60 minutes d’utilisation. Le support mural fourni dans la boîte – sticker, sans avoir à percer un seul trou – vous permet de suspendre facilement la tondeuse, pour que votre espace de toilettage reste bien rangé et organisé.

La tondeuse Xiaomi Uniblade est étanche et certifiée IPX7, ce qui vous permet de vous raser en utilisant de la mousse à raser, et elle est entièrement lavable grâce à son corps étanche.

Combien coûte-t-il, quand sort-il ? Pour l’instant, le coupe-bordure a été présenté, mais il n’a pas encore de prix ni de date de sortie.

Via MIUI.com

